Real Madrid femenino vs. Espanyol: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Real Madrid femenino vs. Espanyol: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Las 'merengues', con Linda Caicedo, reciben este domingo al Espanyol, escuadra que tiene en sus filas a Daniela Caracas. ¡Se viene un duelo de colombianas en la Liga F!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de feb, 2026
Linda Caicedo en juego del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo en juego del Real Madrid femenino.
Foto: X/@realmadridfem

