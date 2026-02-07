Real Madrid femenino vs. Espanyol: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Nueva salida en la Liga F para el Real Madrid femenino de Linda Caicedo. Luego de caer en los cuartos de final de la Copa de la Reina, a manos del Barcelona por 4-0, las 'merengues' se enfocan en el partido de la jornada 19 de la competición.

El rival a batir para las dirigidas por Pau Quesada es el Espanyol, contrincante que en este semestre no ha tenido el mejor de los desempeños, pero que va al Alfredo Di Stéfano dispuesto a sumar de a tres. En las 'periquitas' se espera la titularidad de la defensora 'cafetera', Daniela Caracas.

Real Madrid femenino, con Linda Caicedo, espera hacer una buena campaña en la Champions League femenino. Foto oficial del Real Madrid femenino

Los últimos antecedentes

Las de la 'casa blanca' se han llevado la victoria sobre el conjunto catalán en los dos compromisos que han disputado en la actual temporada. Lo hizo en la novena jornada de la Liga F 2025/2026 por marcador de 0-1 y en los octavos de final de la Copa de la Reina por 0-4 con doblete de Linda Caicedo; la vallecaucana fue gran figura.



Así las cosas, el objetivo de este domingo es mantener esas buenas sensaciones para sumar un nuevo triunfo en el Alfredo Di Stéfano.



El presente del Espanyol en la Liga F

Por el lado de la escuadra donde milita Daniela Caracas, afrontan este desafío frente a las 'merengues' en la casilla número once de la clasificación general, con 20 puntos. Teniendo un balance de cinco triunfos, cinco empates y ocho derrotas. En su último compromiso por Liga, cayeron 1-2 en su viista al Athletic Club de Bilbao.

Daniela Caracas, defensora del Espanyol de la Liga F. X de @RCDEFemeni

Real Madrid femenino vs. Espanyol: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Liga F

En ese orden de ideas, este encuentro por la jornada 19 tiene fecha en el calendario, de este domingo 8 de febrero, y con horario para Colombia de las 10:00 de la mañana. Se podrá ver EN VIVO en nuestro país por la página oficial de 'DAZN' y también por 'TeleDeporte'.

Real Madrid femenino suma 41 unidades.

Las convocadas del Espanyol para el partido