Definido el futuro de Dayro Moreno; noticia de impacto ante interés de clubes del fútbol colombiano

En Once Caldas hubo novedades en las últimas horas sobre el futuro de varios de sus importantes futbolistas, pero el que por supuesto se llevó las miradas fue el goleador Dayro Moreno, quien tomó una decisión en medio del interés de otros clubes del fútbol colombiano.

A través de sus redes sociales el equipo de Manizales hizo oficial la renovación del contrato del experimentado delantero tolimense, quien seguirá vistiendo la camiseta del 'blanco blanco', en el que más ha podido mostrar su nivel, en varias etapas.



Dayro Moreno renovó con el Once Caldas.

El mensaje del equipo de Manizales para oficializar esta buena noticia para sus hinchas fue el siguiente: "¡SE QUEDAN EN CASA! Juan Felipe Castaño, Jeider Riquett, Joan Felipe Parra y Dayro Moreno seguirán vistiendo la camiseta del blanco blanco. La familia sigue unida", acompañado de una foto de cada una y luego todos reunidos mostrando sus camisetas de renovación.

Los dos de más edad son Riquett y Dayro, quienes extendieron su vínculo con el Once Caldas solamente hasta diciembre del 2026. Por su parte, ya con más juventud, Castaño y Parra firmaron un nuevo contrato hasta el año 2028, manteniendo la base por un buen tiempo y de paso en caso de tener alguna oferta que tengan que pagar para llevárselos.

Cabe recordar que el elenco dirigido por Hernán 'Arriero' Herrera no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II y se quedó en cuartos de final de la Copa Sudamericana, a manos de Independiente del Valle. A pesar de eso decidieron desde la junta directiva que continuara y así mantener las principales figuras, a excepción de Mateo García, quien estaría a horas de ser nuevo jugador de Millonarios.



🔥 ¡SE QUEDAN EN CASA! 🔥



Juan Felipe Castaño, Jeider Riquett, Joan Felipe Parra y Dayro Moreno seguirán vistiendo la camiseta del blanco blanco 🇮🇹



💪🤍 La familia sigue unida… ¡Vamos Once Caldas! pic.twitter.com/rWIgdEzuvj — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 1, 2025

Publicidad

Lo cierto es que la renovación de Dayro Moreno se da por su importancia con goles, en el juego, por su experiencia, pero también por ser pieza clave en el proyecto del Once Caldas.

En cuanto a la nómina ya hace algunos días el propio Once Caldas había confirmado también algunos jugadores que no serían más tenidos en cuenta y que no renovaron su vínculo con la institución.

Publicidad

Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz, fueron los futbolistas que recibieron la noticia de que no seguirían en el 'blanco blanco', y la directiva del elenco de Manizales está en la búsqueda de refuerzos para potenciar la nómina de cara al año 2026.