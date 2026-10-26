¿En qué puesto quedó Luis Díaz en el Balón de Oro 2026 y a quiénes superó?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 es este lunes 26 de octubre en Londres, y el colombiano Luis Díaz fue la representación de nuestro país en la prestigiosa gala, y a horas del inicio de la ceremonia se van conociendo los puestos de cada uno, desde el 30 hasta el número uno, que será el que se quede con el trofeo.

Y la cuenta oficial del premio reveló que el atacante guajiro ocupó el lugar 24, superando a jugadores como Sadio Mané, William Saliba, Julián Quiñones, Bruno Fernandes, Dayot Upamecano y Marquinhos.

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Cabe recordar que esta es la primera vez en la que el futbolista colombiano Luis Díaz integra el listado final de 30 candidatos al Balón de Oro, y todo esto gracias a su destacada temporada con el Bayern Múnich, con el que consiguió los tres títulos locales, que son Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, y quedando en semifinales a manos del campeón, PSG.

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Luis Díaz tuvo una temporada 2025/26 destacada con el Bayern Múnich, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del equipo gracias a su aporte ofensivo. Según los datos de la tabla, el colombiano disputó 51 partidos en todas las competiciones, una cifra que demuestra su protagonismo durante la campaña. En esos encuentros consiguió marcar 26 goles y aportar 20 asistencias, participando directamente en 46 goles del conjunto bávaro.



En la Bundesliga, Díaz jugó 32 partidos, en los que anotó 15 goles y registró 14 asistencias. Estos números reflejan su capacidad para ser determinante tanto en la definición como en la creación de oportunidades para sus compañeros. Además, tuvo una participación importante en las competiciones de copa, donde sumó 7 partidos, 4 goles y 2 asistencias.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

En el ámbito internacional, el colombiano disputó 12 encuentros, marcó 7 goles y consiguió 3 asistencias, manteniendo su influencia ofensiva también frente a rivales europeos.

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En total, Díaz cerró su primera temporada con el Bayern con 26 goles y 20 asistencias en 51 partidos, cifras que evidencian una adaptación sobresaliente al fútbol alemán y su importancia dentro del ataque del equipo. Su rendimiento confirmó que fue una pieza fundamental para el Bayern durante la campaña 2025/26.