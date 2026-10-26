Boletería partido Selección Colombia vs Chile en Cali; cuánto valen, fechas y medios de pago

El próximo 13 de noviembre el estadio Pascual Guerrero se vestirá de amarillo para el partido de la Selección Colombia frente a Chile, y como la propia FCF informó, este lunes, "una cita en la que el deporte y la solidaridad se unirán para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto del 2026", por lo que además del entretenimiento de ver a la 'tricolor', será para ayudar a los necesitados de nuestro país.

Cabe recordar que ese compromiso hará parte de la fecha FIFA de encuentros preparatorios del próximo mes, y que el combinado nacional se medirá frente a los australes, primero en Cali, y luego en Santiago, pensando también en afinar detalles para las Eliminatorias Sudamericanas, al Mundial 2030, y la Copa América 2028.

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La Selección Colombia viene de empatar 1-1 con México, perder 1-0 con Paraguay, y derrotar 2-0 a Perú en la reciente jornada de juegos de fogueo, entre septiembre y octubre, con una renovación y nuevas caras, tras la ida de varios referentes luego de su participación en la Copa del Mundo 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, donde quedamos eliminados en octavos de final, a manos de Suiza.

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Precios y venta de boletería Selección Colombia vs Chile

La venta de boletería para el partido entre Colombia y Chile se realizará exclusivamente a través de la página web de TuBoleta. No habrá venta de entradas en taquillas, puntos físicos ni por medio de call center. Todas las entradas serán digitales y estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass.

Los precios varían según la localidad. La tribuna Occidental, correspondiente a los pisos 1.º, 2.º y 3.º, tendrá un valor total de $380.000, incluyendo $332.500 de la entrada y $47.500 por servicio. En Oriental, para los pisos 1.º y 2.º, el precio total será de $250.000, con $218.700 de entrada y $31.300 de servicio. Las localidades de Norte y Sur tendrán un valor de $70.000 cada una, incluyendo $61.200 de entrada y $8.800 de servicio.

La Selección Colombia enfrentará a Perú en el próximo partido preparatorio de la fecha FIFA Federación Colombiana de Fútbol

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La primera etapa será una venta exclusiva para clientes Bancolombia, que comenzará el miércoles 28 de octubre a las 8:00 a. m. y finalizará el jueves 29 de octubre a las 7:59 a. m. En esta fase se podrán utilizar tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, además de tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales con CVC.

La venta para público general comenzará el viernes 30 de octubre a las 8:00 a. m. y estará disponible hasta agotar existencias. Se aceptarán todas las tarjetas de crédito y pagos mediante PSE. Las tarjetas internacionales deberán utilizar su canal habilitado. Se conoció que cada persona podrá adquirir máximo cuatro boletas.