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Gol Caracol  / Upamecano falló un gol insólito en Real Madrid vs Bayern Múnich; estaba con el arco de frente

Upamecano falló un gol insólito en Real Madrid vs Bayern Múnich; estaba con el arco de frente

El defensor francés Dayot Upamecano tuvo la primera chance clara de anotar en el partido de Champions League, pero pifió en la definición de manera increíble.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Upamecano Real Madrid vs Bayern Múnich
Upamecano en Real Madrid vs Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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