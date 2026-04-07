Upamecano falló un gol insólito en Real Madrid vs Bayern Múnich; estaba con el arco de frente

Bayern Múnich fue el primero en acercarse al arco rival en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, contra el Real Madrid, con una acción entre Harry Kane y Dayot Upamecano.

El delantero inglés, al minuto 8, se la dejó servida al defensor francés dentro del área, pero el zaguero pifió a la hora de rematar y perdió una oportunidad clara de adelantarse en el marcador.

Por supuesto, tanto Upamecano, como sus compañeros del Bayern Múnich, no podían creer la chance que desperdició en el arranque del encuentro en el Santiago Bernabéu.



Así fue el gol errado por Dayot Upamecano en Real Madrid vs Bayern Múnich:

¿CÓMO NO LO HIZO? ¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ UPAMECANO PARA BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID!



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