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Gol Caracol  / PSG vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

PSG vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Este miércoles, PSG y Liverpool vuelven a rivalizar en una nueva eliminatoria de Champions League. El primer 'round' de los cuartos de final será en el Parque de los Príncipes.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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PSG vs. Liverpool
PSG vs. Liverpool; partido de la Champions League
AFP

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