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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa sigue agrandando su huella en Independiente Rivadavia; histórico registro

Sebastián Villa sigue agrandando su huella en Independiente Rivadavia; histórico registro

Después de haber sonado para la Selección Colombia, tema que fue aclarado por Néstor Lorenzo, Sebastián Villa escribirá otra página dorada en el club argentino.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Sebastián Villa, delantero y figura de Independiente Rivadavia, jugará la Copa Libertadores 2026
Sebastián Villa, delantero y figura de Independiente Rivadavia, jugará la Copa Libertadores 2026
Getty Images

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