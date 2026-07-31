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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Copa BetPlay 2026: así se jugarán los octavos de final; fecha, hora y dónde verlos EN VIVO por TV

Copa BetPlay 2026: así se jugarán los octavos de final; fecha, hora y dónde verlos EN VIVO por TV

La Dimayor dio a conocer la programación para la serie de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, a falta de definirse el rival de Fortaleza. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Trofeo de la Copa BetPlay fútbol colombiano.
Trofeo de la Copa BetPlay fútbol colombiano.
Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer este viernes la programación de los partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, fase de la competencia que tendrá vibrantes compromisos.

Eso sí, hay que indicar que todavía falta por conocer cuál será el rival de Fortaleza FC, el cual saldrá de la serie entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena.

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En la programación de los duelos, la Dimayor indicó que los compromisos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 11 y 18 de agosto, incluso, habrá un partido el 9 de septiembre. Mientras que los de vuelta están pactados para el mes de septiembre.

De los encuentros más atractivos de esta fase del certamen, que reúne a los clubes de la A con los de B, será el que protagonizarán Deportivo Cali y Atlético Nacional y Millonarios frente a Barranquilla Fútbol Club, que eliminó en los penaltis al bicampeón del fútbol colombiano, Junior.

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Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final:

Miércoles 12 de agosto

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Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

Jueves 13 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Alianza FC vs. Once Caldas
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau

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Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Así fue la formación de Millonarios frente a Colo Colo en El Campín.
Así fue la formación de Millonarios frente a Colo Colo en El Campín.
Foto: Colprensa

Viernes 14 de agosto

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Millonarios vs. Barranquilla FC
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: El Campín

Martes 18 de agosto

Llaneros vs. Deportes Quindío
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bello Horizonte

Miércoles 9 de septiembre

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Deportivo Pereira vs. América de Cali
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Acá los horarios y el día de la vuelta de los octavos de final

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Miércoles 19 de agosto

Once Caldas vs. Alianza FC
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Palogrande

Jueves 20 de agosto

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Cali

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Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Municipal de Mosquera

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad

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Miércoles 2 de septiembre

Deportes Quindío vs. Llaneros
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Centenario

Martes 15 de septiembre

América de Cali vs. Deportivo Pereira
Hora: 8:00 p. m.
Estadio: Pascual Guerrero

América de Cali
Yeison Guzmán con América de Cali - Foto:
América de Cali Oficial

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Miércoles 30 de septiembre

Barranquilla FC vs. Millonarios
Hora: 5:45 p. m.
Estadio: Romelio Martínez

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¿Dónde ver EN VIVO por TV los partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026?

Eso sí, la Dimayor aún no definió cuáles partidos se podrán ver EN VIVO por TV. Se espera que los más atractivos sean emitidos por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, Win.

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