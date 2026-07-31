Copa BetPlay 2026: así se jugarán los octavos de final; fecha, hora y dónde verlos EN VIVO por TV

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer este viernes la programación de los partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, fase de la competencia que tendrá vibrantes compromisos.

Eso sí, hay que indicar que todavía falta por conocer cuál será el rival de Fortaleza FC, el cual saldrá de la serie entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena.

Alfredo Morelos en partido de Nacional contra Tigres por Copa BetPlay Nacional

En la programación de los duelos, la Dimayor indicó que los compromisos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 11 y 18 de agosto, incluso, habrá un partido el 9 de septiembre. Mientras que los de vuelta están pactados para el mes de septiembre.



De los encuentros más atractivos de esta fase del certamen, que reúne a los clubes de la A con los de B, será el que protagonizarán Deportivo Cali y Atlético Nacional y Millonarios frente a Barranquilla Fútbol Club, que eliminó en los penaltis al bicampeón del fútbol colombiano, Junior.

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Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final:

Miércoles 12 de agosto

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Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Jueves 13 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Alianza FC vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

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Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Así fue la formación de Millonarios frente a Colo Colo en El Campín. Foto: Colprensa

Viernes 14 de agosto

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Millonarios vs. Barranquilla FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Martes 18 de agosto

Llaneros vs. Deportes Quindío

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte

Miércoles 9 de septiembre

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Deportivo Pereira vs. América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Acá los horarios y el día de la vuelta de los octavos de final

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Miércoles 19 de agosto

Once Caldas vs. Alianza FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Jueves 20 de agosto

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Cali

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Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Municipal de Mosquera

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

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Miércoles 2 de septiembre

Deportes Quindío vs. Llaneros

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Centenario

Martes 15 de septiembre

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Yeison Guzmán con América de Cali - Foto: América de Cali Oficial

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Miércoles 30 de septiembre

Barranquilla FC vs. Millonarios

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Romelio Martínez

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¿Dónde ver EN VIVO por TV los partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026?

Eso sí, la Dimayor aún no definió cuáles partidos se podrán ver EN VIVO por TV. Se espera que los más atractivos sean emitidos por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, Win.