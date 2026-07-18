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Gol Caracol  / Vea acá el segundo gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Vea acá el segundo gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

El futbolista del Arsenal marcó su doblete del encuentro con un golazo, a pocos minutos de terminarse la primer aparte. Vea la jugada del tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Bukayo Saka celebra uno de los goles que le marcó a Francia.
Bukayo Saka celebra uno de los goles que le marcó a Francia.
Foto: AFP

En el primer minuto de adición de la primera parte, los 'tres leones' sorprendieron marcando el cuarto tanto del partido y afirmando la contundente goleada y juego que realizan en los primeros 45 minutos.

Todo ocurrió al 45+1', tras un rápido contragolpe de Inglaterra, donde la pelota le quedó en los pies de Bukayo Saka que al borde del área definió un poco incomodo con pierna izquierda al segundo palo del arquero, y anotó el cuarto tanto de su país, en el cierre de la primera mitad del encuentro.

Vea la jugada de gol acá:

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