Vea acá el segundo gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

En el primer minuto de adición de la primera parte, los 'tres leones' sorprendieron marcando el cuarto tanto del partido y afirmando la contundente goleada y juego que realizan en los primeros 45 minutos.

Todo ocurrió al 45+1', tras un rápido contragolpe de Inglaterra, donde la pelota le quedó en los pies de Bukayo Saka que al borde del área definió un poco incomodo con pierna izquierda al segundo palo del arquero, y anotó el cuarto tanto de su país, en el cierre de la primera mitad del encuentro.

Vea la jugada de gol acá:

¡PALIZA DE INGLATERRA!



Saka cruzó el remate de zurda para el 4-0 frente a Francia en Miami.



Y falta el segundo tiempo... #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uvNWNvgIG6 — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026