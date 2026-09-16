Vea la asistencia de Kevin Castaño en Atlético Mineiro vs. Santos, en Copa Sudamericana

Atlético Mineiro hizo la épica con un agónico gol que sirvió para empatar la serie 4-4 con Santos y posteriormente ganar 3-1 en los penaltis, en la Copa Sudamericana. El colombiano Kevin Castaño se lució con una gran asistencia.

Al 90+2', Castaño lanzó un centro desde el costado derecho y Tomás Cuello apareció con un cabezazo letal que puso a celebrar a todos los aficionados 'galos'.

Vea la asistencia de Kevin Castaño:

🇧🇷 Atlético-MG 4x2 Santos 🇧🇷



⚽ Tomás Cuello



🏆 Sul-americana | Quartas (ida: 0x2) pic.twitter.com/n4JGGy4ONd — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 16, 2026