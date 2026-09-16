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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Kevin Castaño en Atlético Mineiro vs. Santos, en Copa Sudamericana

Vea la asistencia de Kevin Castaño en Atlético Mineiro vs. Santos, en Copa Sudamericana

Este miércoles, el colombiano Kevin Castaño se lució con un centro perfecto para Tomás Cuello, quien anotó en el tiempo de adición y rescató el empate para los 'galos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Kevin Castaño en Mineiro vs. Santos.
Kevin Castaño en Mineiro vs. Santos.
afp.

Atlético Mineiro hizo la épica con un agónico gol que sirvió para empatar la serie 4-4 con Santos y posteriormente ganar 3-1 en los penaltis, en la Copa Sudamericana. El colombiano Kevin Castaño se lució con una gran asistencia.

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Al 90+2', Castaño lanzó un centro desde el costado derecho y Tomás Cuello apareció con un cabezazo letal que puso a celebrar a todos los aficionados 'galos'.

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