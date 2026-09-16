Kevin Castaño, figura en Mineiro con asistencia en Copa Sudamericana: 4-2 a Santos y 3-1 en penaltis

El Atlético Mineiro logró el miércoles una dramática clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante el Santos y sigue en carrera en busca de llegar por segundo año consecutivo a la final del torneo.

El Galo, que perdió el año pasado la final ante Lanús, derrotó en el Arena MRV, en Belo Horizonte, al Peixe en tanda de penales por 3-1, con un gigante arquero Gabriel Delfim que atajó tres de los cuatro remates desde los doce pasos de sus adversarios.

En el tiempo reglamentario, el once dirigido por el argentino Eduardo Domínguez logró igualar la derrota 2-0 de la ida al ganar 4-2 con un tanto en los descuentos (90+2'), cuando parecía eliminado, de Tomás Cuello.

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El extremo argentino se adelantó a su marcador en el área y con un cabezazo le dio al Galo la posiblidad de llegar a los penales.



Bernard había abierto el marcador para el Mineiro a los treinta segundos de iniciado el partido y Reinier aumentó a los 20 minutos.

Pero Lyanco, en propia puerta, descontó para el Santos a los 30 minutos. Reinier, ex Real Madrid, volvió a darle dos goles de ventaja al Galo a los 41 minutos, pero Gabigol volvió a descontar a los 72 y le daba el pase al Santos.

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Hasta que en los descuentos apareció Cuello, llevó la serie a los penales y allí Gabriel Delfim se puso el traje de héroe.

El Mineiro espera en semfinales por el ganador de la serie entre las revelaciones de la Sudamericana: Cienciano de Perú y Montevideo City Torque.

Torque-Cienciano, el duelo inesperado

El equipo de la antigua capital del Imperio inca ganó 2-0 en los 3.400 metros de altitud de Cusco y visitará al Ciudadano uruguayo en el estadio Centenario de Montevideo el jueves (00H30 GMT del viernes).

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"Sabemos que en Montevideo va a ser una historia diferente", aseguró el entrenador del equipo perteneciente al City Group, Marcelo Méndez.

Y el pasado reciente parece darle la razón al DT de Torque, que ganó todos los partidos que jugó de local en esta Sudamericana, ante el poderoso Gremio, los argentinos Deportivo Riestra y Tigre y el Palestino de Chile.

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Boca-Vasco, primera semifinal

El martes, en el inicio de la ronda de revanchas de cuartos de final, Boca Juniors y el Vasco da Gama eliminaron al Sao Paulo y al Independiente Santa Fe, respectivamente, y se enfrentarán en las semifinales, en octubre.

En la llave más atractiva, entre dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas, Boca le empató de visita 1-1 al Sao Paulo en el estadio Morumbi.

De esta manera, el Xeneize sigue en carrera en busca de su tercer título de la Sudamericana, tras los ganados en 2004 y 2005, para convertirse en el máximo ganador del torneo.

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Boca había ganado 1-0 en la ida y este martes se puso en ventaja con un gol del lateral uruguayo Leandro Lozano a los sesenta minutos.

Lozano ofrendó su tanto a la memoria de Juan Izquierdo, con quien coincidió en su etapa con Nacional de Uruguay y quien murió a los 27 años tras sufrir una arritmia cardíaca en una visita del Bolso al Sao Paulo por octavos de final de la Copa Libertadores en agosto de 2024.

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"Hace dos años perdí a un compañero en esta cancha", dijo emocionado. "Fue un partido especial para mí".

El defensa Domingos Duarte empató en el 89' para el Sao Paulo.

De esta manera, el Xeneize sigue en carrera en busca de su tercer título de la Sudamericana, tras los ganados en 2004 y 2005, para convertirse en el máximo ganador del torneo.

En Rio de Janeiro, el Vasco da Gama derrotó 2-0 al colombiano Santa Fe y se clasificó a su primera semifinal de un torneo internacional desde 2011.

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El DT del Vasco, Pedro Emanuel, celebró "la importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años".

"Es un orgullo y una satisfacción", agregó, en referencia a la Copa Sudamericana 2011, cuando el Vasco llegó a semis y fue eliminado por la Universidad de Chile, a la postre campeón del certamen.

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El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, ganó con tantos de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65'.

El Vasco ha mostrado en esta Copa Sudamericana una cara completamente distinta a la que presenta semana a semana en la liga brasileña, en la que está en puestos de descenso.

La final de la Sudamericana, mientras tanto, se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El campeón clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.