Vea el gol de Bukayo Saka, en el Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de Champions

Este martes 5 de mayo, Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentaron por la semifinal del vuelta, en la Liga de Campeones.

Y, ante su estadio y gente, el cuadro londinense no desentonó para ir en busca del tanto que encaminara el pase hacia la gran final de la Champions; teniendo en cuenta que el duelo de ida terminó 1-1.

Y justamente, para poner a festejar a todos los hinchas del Arsenal, antes de que finalice la primera mitad del juego; Bukayo Saka apareció para aprovechar un rebote que dejó el guardameta de Atlético de Madrid, definiendo frente al arco para sellar el 1-0 parcial del compromiso, antes del entretiempo.