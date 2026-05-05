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Gol Caracol  / Vea el gol de Bukayo Saka, en el Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de Champions

Vea el gol de Bukayo Saka, en el Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la semifinal de Champions

El cuadro londinense abrió el marcador frente a los 'colchoneros', finalizando la primera parte, tras un rebote que el mismo Saka convirtió en gol. Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Bukayo Saka festejando gol con Arsenal.
Bukayo Saka festejando gol con Arsenal.
Foto: AFP.

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