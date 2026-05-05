Cuándo y dónde ver, POR TV en Colombia, la gran final de Champions League, con Arsenal clasificado

Este martes 5 de mayo, Arsenal aseguró su clasificación a la gran final de la gran final de la Champions League, que para esta edición se disputará en territorio húngaro. Los 'gunners' obtuvieron su paso al partido definitorio, después de vencer 2-1 a Atlético de Madrid, en el gol, por la semifinal.

Ahora, los ingleses deberán esperar rival entre Bayern Múnich y PSG, para el encuentro del próximo sábado 30 de mayo.

¿Cuándo, a qué hora, por dónde ver la final de Champions League 2026, en Colombia?

Luego de que se haya definido a Arsenal, como el primer finalista de la Liga de Campeones; ahora, se está a la espera de que PSG y Bayern Múnich decidan en el Allianz Arena quién será el rival de los 'gunners', el próximo sábado 30 de mayo.

Arsenal vs. Atlético de Madrid; acción de juego en la semifinal de la Champions League AFP

La final de Champions está estipulada disputarse en el estadio, Puskás Aréna de Budapest, Hungría; a las once de la mañana, para nuestro país. El juego tendrá transmisión de ESPN .



Fecha: sábado 30 de mayo

Estadio: Puskás Aréna de Budapest

Hora: 11:00 a.m. (para Colombia)

Canal de transmisión: ESPN



¿Cuándo se definirá el próximo clasificado a la final de Champions League?

Este miércoles 6 de mayo (a las 2:00 p.m.), Bayern Múnich enfrentará al PSG en el Allianz Arena, por el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta en la Champions League. Esto, luego de que en la ida, disputada en el Parque de los Príncipes; el resultado fuera 5-4 a favor de los franceses.

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Ahora, con un gol de ventaja, el equipo dirigido por Luis Enrique está cerca de volver a clasificar a la gran final del certamen europeo. No obstante, al frente tendrá a un siempre difícil equipo 'bávaro', liderado por el gran tridente ofensivo de Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League Getty Images

Del ganador de esta llave, saldrá el rival de Arsenal en la gran final de la Liga de Campeones.