Cuándo y dónde ver, POR TV en Colombia, la gran final de Champions League, con Arsenal clasificado

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Este martes 5 de mayo, Arsenal aseguró su clasificación a la gran final de la gran final de la Champions League, que para esta edición se disputará en territorio húngaro. Los 'gunners' obtuvieron su paso al partido definitorio, después de vencer 2-1 a Atlético de Madrid, en el gol, por la semifinal.
Ahora, los ingleses deberán esperar rival entre Bayern Múnich y PSG, para el encuentro del próximo sábado 30 de mayo.
Luego de que se haya definido a Arsenal, como el primer finalista de la Liga de Campeones; ahora, se está a la espera de que PSG y Bayern Múnich decidan en el Allianz Arena quién será el rival de los 'gunners', el próximo sábado 30 de mayo.
La final de Champions está estipulada disputarse en el estadio, Puskás Aréna de Budapest, Hungría; a las once de la mañana, para nuestro país. El juego tendrá transmisión de ESPN .
Fecha: sábado 30 de mayo
Estadio: Puskás Aréna de Budapest
Hora: 11:00 a.m. (para Colombia)
Canal de transmisión: ESPN
Este miércoles 6 de mayo (a las 2:00 p.m.), Bayern Múnich enfrentará al PSG en el Allianz Arena, por el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta en la Champions League. Esto, luego de que en la ida, disputada en el Parque de los Príncipes; el resultado fuera 5-4 a favor de los franceses.
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Ahora, con un gol de ventaja, el equipo dirigido por Luis Enrique está cerca de volver a clasificar a la gran final del certamen europeo. No obstante, al frente tendrá a un siempre difícil equipo 'bávaro', liderado por el gran tridente ofensivo de Olise, Harry Kane y Luis Díaz.
Del ganador de esta llave, saldrá el rival de Arsenal en la gran final de la Liga de Campeones.