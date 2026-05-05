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Gol Caracol  / Cuándo y dónde ver, POR TV en Colombia, la gran final de Champions League, con Arsenal clasificado

Cuándo y dónde ver, POR TV en Colombia, la gran final de Champions League, con Arsenal clasificado

Después de vencer a Atlético de Madrid por 1-0, en territorio londinense; los 'gunners' aseguraron su presencia en la gran final de la Champions League, que este año se jugará en Hungría.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de may, 2026
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Trofeo Champions League
Trofeo Champions League - Foto:
AFP

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