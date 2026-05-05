La razón por la que Juan Camilo 'Cucho' Hernández la 'rompe' en Betis; tiene dos socios potentes

Juan Camilo 'Cucho' Hernández la está 'rompiendo' con Betis en la Liga de España. El pasado fin de semana, el delantero pereirano fue gran figura en el triunfo 3-0 sobre Real Oviedo, al marcar doblete, mismo que le permitió escalar posiciones en la tabla de goleadores del certamen 'ibérico' que es liderada por Kylian Mbappé.

El atacante con proceso en la Selección Colombia es una pieza clave en el elenco que es dirigido por el entrenador chileno Manuel Pellegrini, pero además de ello tiene a unos socios ideales que los han complementado de maravilla: Antony y Abde Ezzalzouli. A ellos también se le suma el español, Pablo Fornals.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis. Foto: Getty Imágenes

El tridente conformado por el colombiano, el brasileño y el marroquí se entienden de maravilla sobre el campo de juego, cada uno le aporta sus cualidades al elenco 'verdiblanco' de Sevilla, al punto que su sociedad es comparable con los números en cuanto a goles y asistencias que tiene el Barcelona, escuadra que cuenta entre sus figuras con Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.



Hay que anotar en lo que va de la temporada, Antony, el 'Cucho' y Abde suman 40 goles y 26 asistencias en todas las competiciones. A ellas, hay que sumarle los siete goles y ocho asistencias de Fornals.

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Los números están repartidos de la siguiente manera: Abde tiene 13 goles y 13 asistencias, en el caso de Antony ha logrado inflar las redes contrarias en 13 ocasiones y ha generado 10 pasegoles, y por el lado, 'Cucho'; el colombiano ha celebrado en 14 ocasiones y ha asistido en tres.

Así las cosas, esta es una de las razones por las que el delantero 'cafetero', de 27 años, está 'on fire' con el Betis, porque no sólo 'liquida' sus oportunidades, sino que a su vez aprovecha la buena conexión que ha creado con sus 'socios'.

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"El partido se puso de cara pronto y lo supimos controlar. Contentos por los tres puntos y ahora toca seguir. En cuestión de números pudo ser de los mejores (partidos con Betis) y ahora toca asegurar la quinta plaza. El segundo era difícil al primer toque, con el exterior, fue bonito", esas fueron las palabras del exColumbus Crew finalizado el juego contra Real Oviedo a los micrófonos de 'DAZN'.

