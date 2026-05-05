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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La razón por la que Juan Camilo 'Cucho' Hernández la 'rompe' en Betis; tiene dos socios potentes

La razón por la que Juan Camilo 'Cucho' Hernández la 'rompe' en Betis; tiene dos socios potentes

Juan Camilo 'Cucho' Hernández vive un gran presente con Betis, y desde España destacaron los números que ha logrado junto a sus compañeros de ataque en lo que va de la temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en el Betis.
'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en el Betis.
Foto: Getty Imágenes

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