Neymar, lejos de Brasil es admirado e idolatrado; armó revolución a su llegada con Santos a Paraguay

La llegada del astro del fútbol Neymar a Paraguay, donde este martes su equipo el Santos jugará contra el local Recoleta por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, animó a cientos de fanáticos en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), que limita con la brasileña Punta Porá y con la que conforma un extenso cono urbano.

El exatacante del Barcelona y el PSG, se encuentra en el ojo de la tormenta después de que su compañero Robinho Jr, denunciara que lo agredió, apunta para ser titular esta noche cuando el Santos busque un triunfo para salir del foso de la zona, que tiene al cuadro argentino San Lorenzo como líder con 5 enteros después de tres jornadas completas.

El ecuatoriano Deportivo Cuenta, que cuenta con 4 puntos, Recoleta con 3 y el Santos con 2 completan la clasificación del grupo. Efe constató que esta tarde la Policía dispersó a una cincuentena de hinchas, casi todos ellos siendo menores de edad, que esperaban a las afueras del hotel donde se concentra el equipo del futbolista, es decir el Santos FC con la esperanza de obtener un recuerdo de Neymar, como una fotografía o la firma de una camiseta.

Neymar lamenta con el Santos FC - Foto: Getty Images

Se espera que los hinchas regresen de manera masiva al hotel donde se hospeda el brasileño Neymar antes de que el Santos parta al estadio en las horas de la tarde. Recoleta ejerce como local en la capital, Asunción, a más de 450 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero, nombrada así en honor a un prócer de la independencia paraguaya.



Sin embargo, el juego se disputará este martes a partir de las 21.30 horas locales (00.30 GMT del miércoles) para posibilitar que los hinchas brasileños de Punta Porá colmen las tribunas del Estadio Río Parapití, del club local 2 de Mayo.