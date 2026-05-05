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Gol Caracol  / Neymar, lejos de Brasil es admirado e idolatrado; armó revolución a su llegada con Santos a Paraguay

Neymar, lejos de Brasil es admirado e idolatrado; armó revolución a su llegada con Santos a Paraguay

Mientras que en la prensa brasileña se habla de una posible agresión de 'Ney' al hijo de Robinho; en territorio paraguayo se han visto escenas de admiración para él.

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Neymar Junior
Neymar Junior; jugador del Santos Futebol Clube
AFP

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