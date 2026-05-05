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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Bayern Múnich, de Luis Díaz; será "todo un desafío" para Luis Enrique en la Champions League

El Bayern Múnich, de Luis Díaz; será "todo un desafío" para Luis Enrique en la Champions League

El estratega del PSG se refirió a lo que será la semifinal de vuelta contras los 'bávaros', enfatizando en que cree, se repetirá el mismo espectáculo ofensivo por parte de ambas escuadras.

Por: AFP
Actualizado: 5 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League
Getty Images

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