Vea el gol de Dan Ndoye que igualó el partido para Suiza vs. Argentina, en el Mundial 2026

La Selección de Suiza logró el empate del partido frente a Argentina, tras varios intentos a lo largo del partido. Dan Ndoye fue el autor del tanto para los europeos.

Todo ocurrió al minuto 67' del encuentro tras una jugada que se tejió por sector izquierdo, donde el número '11' recibió al borde del área e ingresó con mucha velocidad para posteriormente rematar de manera rastrera con pierna derecha y así vencer al 'dibu' Martínez.

Vea el gol acá:

(GOL SUIZA)