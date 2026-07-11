Millonarios dio el golpe y confirmó el refuerzo de un goleador de la Liga BetPlay I-2026

Tras su derrota 2-0 frente a Universitario en juego de preparación, Millonarios anunció un nuevo refuerzo de cara a las Liga BetPlay II-2026, y se trata del delantero Andrey Estupiñan.

El futbolista quien viene de hacer un papel protagónico con el Deportivo Pasto en el primer semestre del año, ahora vestirá los colores del 'azul capitalino', para aportar toda su experiencia y jerarquía al equipo que dirige Fabián Bustos.

"Millonarios FC informa que Andrey Estupiñán, goleador de la Liga 2026-1, se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero fue transferido desde Deportivo Pasto y firmó contrato por dos años", se leyó de entrada en el comunicado oficial.

"Andrey nació el 5 de julio de 1994 en El Charco, Nariño, y a lo largo de su carrera profesional ha tenido paso por clubes como: Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Santa Fe, Junior y Deportivo Cali".



"Llega procedente de Deportivo Pasto, tras su segundo ciclo en el equipo ‘volcanico’, donde convirtió 13 anotaciones en el más reciente semestre, consolidándose como una de las grandes figuras ofensivas del campeonato".

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¡El Goleador de la Liga llega a vestirse de azul! ⚽💙🔥 ¡Andrey Estupiñán bienvenido al Embajador!



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"Durante su trayectoria fue campeón de Liga en 2021 con Deportes Tolima y en 2023 con Junior, contando entonces con amplia experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano".

"Se destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios, potencia en el uno contra uno y olfato goleador. ¡Bienvenido a Millonarios, Andrey!".

De esta manera el futbolista de 32 años se une a la lista de delanteros que tiene el cuadro 'albiazul' junto a Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, tras las salidas de Jorge Cabezas Hurtado y Radamel Falcao Garcia. Además, de aún no definirse el futuro del argentino Santiago Giordana que está en su etapa final de su recuperación, tras lesionarse en 2025.

¿Cuándo podría ser el debut de Andrey Estupiñan en Millonarios?

Millonarios tendrá su última prueba antes del estreno en la Liga BetPlay II-2026 y allí podría debutar el goleador Andrey Estupiñan. El equipo recibirá a Colo Colo de Chile el sábado 18 de julio, desde las 6:00 p. m. en El Campín, en la tradicional 'Noche Embajadora', una jornada especial por los 80 años de historia del club.

