Vea el gol de Mikel Oyarzabal en España vs Francia, en semifinales del Mundial 2026

España sorprendió en Dallas y rompió el cero en el marcador contra Francia, gracias a un penalti de Mikel Oyarzabal, al minuto 22 del compromiso de la semifinal del Mundial 2026.

El lateral Lucas Digne le cometió una falta dentro del área a Lamine Yamal. Aunque hubo revisión de VAR se confirmó la pena máxima y así llegó la oportunidad para la 'roja'.

Mikel Oyarzabal, delantero del seleccionado español, tomó la pelota y sacó un remate potente para poner el 1-0 parcial contra Francia.

Así fue el gol de Mikel Oyarzabal en España vs Francia: