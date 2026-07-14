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Gol Caracol  / Vea el gol de Mikel Oyarzabal en España vs Francia, en semifinales del Mundial 2026

Vea el gol de Mikel Oyarzabal en España vs Francia, en semifinales del Mundial 2026

El delantero de la selección española, Mikel Oyarzabal, capitalizó un penalti para abrir el marcador en la semifinal de la Copa del Mundo, este martes 14 de julio, en Dallas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Mikel Oyarzabal España
Mikel Oyarzabal celebra gol con España - Foto:
AFP

España sorprendió en Dallas y rompió el cero en el marcador contra Francia, gracias a un penalti de Mikel Oyarzabal, al minuto 22 del compromiso de la semifinal del Mundial 2026.

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El lateral Lucas Digne le cometió una falta dentro del área a Lamine Yamal. Aunque hubo revisión de VAR se confirmó la pena máxima y así llegó la oportunidad para la 'roja'.

Mikel Oyarzabal, delantero del seleccionado español, tomó la pelota y sacó un remate potente para poner el 1-0 parcial contra Francia.

Así fue el gol de Mikel Oyarzabal en España vs Francia:

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