Vea el gol de Nicolas Pépé, en Costa de Marfil vs. Curazao, por el Mundial 2026

Costa de Marfil 'pegó' primero en el inicio del compromiso, con una presión alta, que tuvo efecto casi que inmediato.
Y es que, cuando intentó salir jugando Curazao; ahí apareció la presión africana, para recuperar el esférico en campo contrario y quedando frente al arco, ante una posibilidad real de anotar.
Solo fue necesario un pase de la 'muerte', para que Nicolas Pélé empuje la pelota y anote el gol a favor de Costa de Marfil.
COSTA DE MARFIL PEGÓ PRIMERO— DSPORTS (@DSports) June 25, 2026
Error en el fondo de Curazao y Nicolas Pepé aprovechó para poner el 1-0 en el partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OlEoQHNUll
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