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Gol Caracol  / Vea el gol de Nicolas Pépé, en Costa de Marfil vs. Curazao, por el Mundial 2026

Vea el gol de Nicolas Pépé, en Costa de Marfil vs. Curazao, por el Mundial 2026

El cuadro africano 'pegó' primero, con un tanto de Pépé, en el 'amanecer' del compromiso, sentenciando de manera parcial su clasificación a las finales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Nicolas Pépé, festejando anotación con Costa de Marfil, en el Mundial 2026.
Nicolas Pépé, festejando anotación con Costa de Marfil, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Costa de Marfil 'pegó' primero en el inicio del compromiso, con una presión alta, que tuvo efecto casi que inmediato.

Y es que, cuando intentó salir jugando Curazao; ahí apareció la presión africana, para recuperar el esférico en campo contrario y quedando frente al arco, ante una posibilidad real de anotar.

Nilson Angulo, jugador de Ecuador.
Gol Caracol

Vea el gol de Nilson Angulo en Ecuador vs. Alemania, en el Mundial 2026

Leroy Sané, jugador de Alemania.
Gol Caracol

Vea el polémico gol de Leroy Sané en Ecuador vs. Alemania, en el Mundial 2026

Solo fue necesario un pase de la 'muerte', para que Nicolas Pélé empuje la pelota y anote el gol a favor de Costa de Marfil.

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