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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuáles son las camisetas más buscadas del Mundial 2026 y qué lugar ocupa la de Selección Colombia?

¿Cuáles son las camisetas más buscadas del Mundial 2026 y qué lugar ocupa la de Selección Colombia?

Un reconocido portal de rankings reveló cuáles son las camisetas más codiciadas por los aficionados e internauta. Le contamos como le fue a la casaca de la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Foto: FCF.

El Mundial 2026 no solo genera expectativa por lo que ocurrirá dentro de las canchas, sino también por todo lo que rodea a las selecciones participantes. Las camisetas oficiales se convierten en uno de los productos más buscados por los aficionados y, antes del inicio del torneo, el portal 'Billionhands' realizó un ranking con las equipaciones nacionales que más interés han despertado entre los seguidores del fútbol.

El listado fue denominado “Las camisetas de selecciones nacionales más codiciadas del Mundial de 2026” y, según la explicación del portal, el análisis busca identificar los uniformes que marcan tendencia entre los fanáticos de todo el mundo.

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“Descubre las camisetas de fútbol más populares y codiciadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta guía explora las equipaciones de las selecciones nacionales que marcan tendencia, desde diseños clásicos hasta las últimas innovaciones. Descubre qué uniformes de fútbol compran los aficionados de todo el mundo y por qué. Ideal para coleccionistas y seguidores que quieren lucir los colores de su equipo favorito en el próximo gran torneo”, se lee en el portal.

Dentro del escalafón aparecen algunas de las selecciones con mayor tradición e impacto comercial del planeta. España ocupa el primer lugar como la camiseta más buscada, seguida por Argentina, actual campeona del mundo, mientras que Portugal, Francia y Japón completan los primeros cinco puestos.

La Selección Colombia también aparece dentro del listado y ocupa una posición destacada: el séptimo lugar entre las camisetas más codiciadas del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se ubica por encima de selecciones históricas como México, Inglaterra y Países Bajos.

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El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

  1. España
  2. Argentina
  3. Portugal
  4. Francia
  5. Japón
  6. Alemania
  7. Colombia
  8. México
  9. Inglaterra
  10. Países Bajos

Sobre la camiseta colombiana, Billionhands destacó la identidad visual del uniforme y la conexión que genera dentro y fuera del país. En su reseña, el portal explicó: “Colombia llega al Mundial 2026 como una de las revelaciones de la fase de clasificación sudamericana, con un estilo de juego atractivo que ha cautivado a aficionados más allá de sus fronteras. Su icónica camiseta amarilla, fabricada por Adidas, es una de las más reconocibles en Sudamérica y cuenta con una gran comunidad de seguidores tanto en Colombia como entre la diáspora latina en Estados Unidos y Europa. La combinación de amarillo, azul y rojo la convierte en una de las equipaciones más llamativas y codiciadas del torneo".

Camiseta de la Selección Colombia.
Camiseta de la Selección Colombia.
AFP.

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