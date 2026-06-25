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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Flabián Londoño; "por cosas de Dios y de la vida, el miércoles no pude viajar a Venezuela"

Flabián Londoño; "por cosas de Dios y de la vida, el miércoles no pude viajar a Venezuela"

Flabián Londoño es un delantero colombiano que hace parte de la nómina del Deportivo La Guaira, de la ciudad más afectada por el terremoto en Venezuela.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Flabián Londoño, jugador colombiano, en duelo de Sudamericana.
Flabián Londoño, jugador colombiano, en duelo de Sudamericana.
Foto: AFP.

Flabián Londoño Bedoya es un delantero colombiano que se hizo conocer a nivel internacional por su formación en River Plate, de Argentina, y por sus goles en el torneo de reservas de la AFA. En su hoja de vida reposan pasos por clubes como Arsenal de Sarandí, y Tigre, del fútbol argentino; Patriotas de Boyacá, en Carabobo y Deportivo La Guaira, al que llegó a inicios de este 2026 y con el que esperaba iniciar la pretemporada hace un par de días.

Sin embargo, en medio de esa citación de su club en territorio venezolano, se presentaron un par de sismos de magnitud 7,5 y 7,2 y la zona más afectada fue la ciudad de La Guaira. El saldo del movimiento telúrico en el vecino país ha dejado, hasta ahora, 188 muertos, unos 1.520 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

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Ante el hecho, Londoño Bedoya habló con Gol Caracol y comenzó contando que "gracias a Dios estoy bien. Yo tenía vuelo para Caracas el martes y no pude viajar. Me lo reprogramaron para el miércoles, y antes de abordar el avión, lo cancelaron el vuelo por lo sucedido".

El atacante de 26 años también agregó que "ha sido una locura todo, lo que pasó y lo que viene pasando. Gracias a Dios estoy bien y por cosas de la vida y de Dios no pude viajar. Pero muy triste todo. Edificios caídos, estructuras en el piso y el aeropuerto cerrado".

Flabián ha estado pendiente de los acontecimientos y las últimas noticias que provienen de Venezuela. Así se enteró que algunos colegas afectados por el terremoto que ha despertado la solidaridad del mundo entero. "Los compañeros están bien, hasta el momento supe de un juvenil desaparecido. Y lo de Lucas Trejo, un argentino, quien se encuentra en perfecto estado, pero la mujer y sus dos hijos son los desaparecidos", dijo el colombiano.

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Antes de finalizar con el contacto, Londoño se mostró con incertidumbre con respecto al futuro profesional. "Ahora no sé cuando pueda volver. Solamente queda esperar que todo vuelva a estar normal y que Dios se apiade de todas las familias que están pasando este momento tan devastador, finalizó.

Anthony Uribe, exjugador de Águilas Doradas, contó cómo vivió el terremoto en Venezuela.
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Fotos: AFP

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