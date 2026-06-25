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Gol Caracol  / "Cristiano Ronaldo aparece cuando las cosas se ponen feas"; de interés para la Selección Colombia

"Cristiano Ronaldo aparece cuando las cosas se ponen feas"; de interés para la Selección Colombia

En la previa entre Colombia y Portugal, un excompañero de Cristiano Ronaldo habló sobre el presente del astro portugués y dejó una advertencia de cara al juego frente a los de Néstor Lorenzo.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal
AFP

Portugal se sigue preparando para su próximo duelo del Mundial 2026 que será frente a Colombia, tras ya haber asegurado su pase a 16vos de final, al vencer y golear a Uzbekistán 5-0.

Cristiano Ronaldo terminó como 'MVP' del partido, luego de marcar dos tantos y entrar en la tabla de goleadores del certamen. Por ello, la prensa internacional y de su país, habla de lo que significó 'el bicho' en este encuentro.

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En el podcast 'The Overlap', el exfutbolista Gary Neville que fue compañero de Cristiano en su primera etapa en Manchester United, admitió estar "muy contento de verlo marcar", al igual que los demás en la mesa.

"Queríamos verlo marcar un hat-trick, porque no quiero verlo siendo criticado duramente. Estoy empezando a ver cosas irrespetuosas en las redes sociales. Un multimillonario de 41 años, ¿qué significa eso para él?... La gente no tiene ni idea", elogió Wright, el ex delantero del Arsenal, a lo que el exlateral derecho del United asintió, añadiendo: "me encanta ver una celebración airada, una que tenga significado".

Además, lanzó una 'pulla' y dijo: "está bien criticarlo, pero cuando la cosa se pone realmente fea... ¡Vamos!", esto tras ser noticia al no haber anotado en el debut de Portugal, en el que sorpresivamente igualaron frente a RD Congo a un gol.

Cristiano Ronaldo fue figura con Portugal frente a Uzbekistán por el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo fue figura con Portugal frente a Uzbekistán por el Mundial 2026.
Foto: AFP

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Incluso, el mismo Ronaldo admitió haber tenido una semana bastante difícil por todas las criticas en su contra: "sé que quien trabaja duro, Dios lo ayuda. Fue una semana dura, una oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol. Pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en el fútbol. Fue duro, tengo que admitirlo, pero volvimos", aseguró 'el bicho'.

Cristiano Ronaldo y Portugal se preparan para recibir a Colombia

Ahora, los dirigidos por Roberto Martínez quieren asegurar el primer puesto del grupo ya que en la siguiente fase podrían enfrentarse a Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Panamá. Mientras si finaliza segundo del grupo K, chocarían contra Inglaterra o Croacia. Así las cuentas, los lusos tendrían un camino 'más accesible' si quedar líder, y para eso debe ganar sí o sí ante los 'cafeteros'.

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Para los de Néstor Lorenzo son las mismas cuentas, solo que gracias a sus dos partidos ganados, contra la vigente campeona de la Liga de Naciones le sirve ganar o un empate para continuar en lo más alto de su grupo. Recordemos que el encuentro será este sábado 27 de junio en el estadio de Miami a las 6:00 (hora de Colombia).

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