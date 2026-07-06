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Gol Caracol  / Técnico de Suiza lleno de elogios a Colombia, previo al duelo en el Mundial 2026; "son muy duros"

Técnico de Suiza lleno de elogios a Colombia, previo al duelo en el Mundial 2026; "son muy duros"

En la antesala del juego entre Colombia y Suiza, el dt del seleccionado europeo se regó en elogios hacía los de Néstor Lorenzo, y lanzó una advertencia antes de enfrentarlos.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Murat Yakin, técnico de la Selección de Suiza
Murat Yakin, técnico de la Selección de Suiza
AFP

El seleccionador suizo, Murat Yakin, elogió este lunes a Colombia como un equipo "muy físico", al igual que el resto de equipos sudamericanos, y destacó que si Suiza quiere tener opciones de alcanzar los cuartos de final deberá igualar esa intensidad y "jugar para sobrevivir".

"Son muy duros. Mañana tendremos que igualar su energía, no achicarnos, y no debemos dejarnos provocar por ellos. Evidentemente, el de mañana va a ser nuestro partido más intenso (del Mundial)", dijo el técnico del país helvético en la rueda de prensa previa al encuentro.

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Suiza y Colombia se enfrentan este martes en el BC Place de Vancouver en los octavos de final. El ganador se cruzará contra el vencedor del choque entre Argentina y Egipto.

Otra de las claves para alcanzar esta instancia, según Yakin, pasará por tener la posesión, "presionar mucho" a Colombia y aprovechar las transiciones para generar peligro a su rival.

"Si mañana solo jugamos un fútbol táctico, no va a ser suficiente", agregó el técnico, explicando que los jugadores colombianos son "más robustos, muy emocionales y tienen mucha pasión sobre el terreno de juego".

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Ambas selecciones llegan a los octavos de final con idéntico balance en el Mundial: tres victorias y un empate en cuatro partidos, y acabaron en primera posición en sus respectivos grupos.

"Estoy muy contento porque realmente hemos rendido mejor y mejor con cada partido. Tenemos jugadores experimentados y curtidos en nuestro equipo y, obviamente, siempre intento poner a los mejores jugadores en la cancha. Hace cuatro años la situación era completamente diferente", indicó Yakin.

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También habló sobre la atmósfera que espera a Suiza en el estadio, con mayoría colombiana, pero matizó que el país europeo ganará "con fútbol y no con la grada".

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