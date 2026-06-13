Vea el gol del empate de Boualem Khoukhi, en Suiza vs. Catar, por el Mundial 2026

En los últimos minutos del compromiso, Catar que había tenido poca opciones claras del partido, lgoró igualarlo gracias a la vía aérea y desatar la locura en California.

Todo ocurrió en el minuto 88' cuando los cataríes tejieron la jugada por sector izquierdo y dentro del área el jugador Boualem Khoukhi saltó y ganó sobre los aires, para marcar así el 1-1 final del compromiso, y salvar un agónico empate al final.

Vea acá el gol:

🤯🇶🇦 QATAR se lo empata a Suiza a los ¡94 MINUTOS! y suma SU PRIMER PUNTO en la HISTORIA DE LOS MUNDIALES. pic.twitter.com/2NiDDO83wo — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 13, 2026