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Gol Caracol  / Vea el gol del empate de Boualem Khoukhi, en Suiza vs. Catar, por el Mundial 2026

Vea el gol del empate de Boualem Khoukhi, en Suiza vs. Catar, por el Mundial 2026

El futbolista de Catar rescató un punto de oro sobre el final del partido, para sumar el primer punto de su selección en el Mundial, ante el seleccionado de Suiza. Vea aquí el gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
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gol de Breel Embolo, en Suiza vs. Catar,
gol de Breel Embolo, en Suiza vs. Catar,
AFP

En los últimos minutos del compromiso, Catar que había tenido poca opciones claras del partido, lgoró igualarlo gracias a la vía aérea y desatar la locura en California.

Todo ocurrió en el minuto 88' cuando los cataríes tejieron la jugada por sector izquierdo y dentro del área el jugador Boualem Khoukhi saltó y ganó sobre los aires, para marcar así el 1-1 final del compromiso, y salvar un agónico empate al final.

Vea acá el gol:

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