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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 1 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 1 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 1 de agosto, con acción en la Liga BetPlay II, amistosos internacionales y la Liga de Argentina. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Millonarios visita a Junior en uno de los partidos más atractivos de la Liga II-2026.
Millonarios visita a Junior en uno de los partidos más atractivos de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

Este sábado 1 de agosto, el calendario futbolero está 'cargado' de compromisos vibrantes. En la Liga BetPlay II-2026 destacan los que jugarán Junior vs. Millonarios y Medellín contra Cali.

Además, de una serie de partidos de preparación en Europa, habrá nuevo campeón de la Supercopa de Portugal, y atractivos duelos en el balompié de Argentina.

Millonarios visita a Junior por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto del 2026:

HorarioPartidoCompeticiónCanales de Transmisión
4:45 a.m.Chelsea vs TottenhamAmistosoClaro Sports, Pluto TV
6:30 a.m.Manchester City vs Inter MilanAmistosoClaro Sports, Pluto TV
11:00 a.m.Real Madrid vs FiorentinaAmistosoClaro Sports, Pluto TV
1:00 p.m.Girona vs ArsenalAmistosoClaro Sports, Pluto TV
1:30 p.m.Gimnasia Mendoza vs Unión Santa FePrimera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
2:00 p.m.Deportivo Pasto vs Águilas DoradasLiga Betplay II-2026Win
2:15 p.m.FC Porto vs SCU TorreenseSupercopa de PortugalRTP Internacional, Win
3:00 p.m.Atlético Nacional Femenino vs Deportivo Cali FemeninoLiga FemeninaYouTube Win
3:30 p.m.Real Santander Femenino vs Orsomarso FemeninoLiga FemeninaYouTube Win
4:00 p.m.Estudiantes de la Plata vs Defensa y JusticiaPrimera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
4:00 p.m.Belgrano vs Argentinos JuniorsPrimera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
4:00 p.m.Boca Juniors Cali vs Tigres FCTorneo BetPlay II-2026YouTube Win
4:05 p.m.Alianza vs Deportes TolimaLiga Betplay II-2026Win
6:10 p.m.Medellín vs Deportivo CaliLiga Betplay II-2026Win
6:30 p.m.New York Red Bulls vs Orlando CityMLSApple TV
6:30 p.m.Inter de Miami CF vs Columbus CrewMLSApple TV
6:30 p.m.Philadelphia Union vs Atlanta UnitedMLSApple TV
6:30 p.m.Racing vs TigrePrimera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
6:30 p.m.FC Cincinnati vs San Jose EarthquakesMLSApple TV
6:30 p.m.Vancouver Whitecaps vs Los Angeles Football ClubMLSApple TV
6:30 p.m.DC United vs Nashville SCMLSApple TV
6:30 p.m.CF Montréal vs New England RevolutionMLSApple TV
7:00 p.m.Wrexham vs SunderlandAmistosoClaro Sports, Pluto TV
7:30 p.m.Sporting Kansas City vs Houston DynamoMLSApple TV
7:30 p.m.St. Louis City SC vs Real Salt LakeMLSApple TV
7:30 p.m.Chicago Fire vs Charlotte FCMLSApple TV
7:30 p.m.Minnesota United vs San Diego FCMLSApple TV
8:15 p.m.Junior vs MillonariosLiga Betplay II-2026Win
8:30 p.m.Colorado Rapids vs Austin FCMLSApple TV
9:30 p.m.Portland Timbers vs Seattle SoundersMLSApple TV
9:30 p.m.Los Angeles Galaxy vs FC DallasMLSApple TV
Junior vs. Millonarios.
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Junior vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Medellín y Deportivo Cali se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026.
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Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

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Real Madrid vs. Fiorentina, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV el partido de preparación

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