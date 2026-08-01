Partidos EN VIVO HOY 1 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 1 de agosto, el calendario futbolero está 'cargado' de compromisos vibrantes. En la Liga BetPlay II-2026 destacan los que jugarán Junior vs. Millonarios y Medellín contra Cali.
Además, de una serie de partidos de preparación en Europa, habrá nuevo campeón de la Supercopa de Portugal, y atractivos duelos en el balompié de Argentina.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto del 2026:
|Horario
|Partido
|Competición
|Canales de Transmisión
|4:45 a.m.
|Chelsea vs Tottenham
|Amistoso
|Claro Sports, Pluto TV
|6:30 a.m.
|Manchester City vs Inter Milan
|Amistoso
|Claro Sports, Pluto TV
|11:00 a.m.
|Real Madrid vs Fiorentina
|Amistoso
|Claro Sports, Pluto TV
|1:00 p.m.
|Girona vs Arsenal
|Amistoso
|Claro Sports, Pluto TV
|1:30 p.m.
|Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|2:00 p.m.
|Deportivo Pasto vs Águilas Doradas
|Liga Betplay II-2026
|Win
|2:15 p.m.
|FC Porto vs SCU Torreense
|Supercopa de Portugal
|RTP Internacional, Win
|3:00 p.m.
|Atlético Nacional Femenino vs Deportivo Cali Femenino
|Liga Femenina
|YouTube Win
|3:30 p.m.
|Real Santander Femenino vs Orsomarso Femenino
|Liga Femenina
|YouTube Win
|4:00 p.m.
|Estudiantes de la Plata vs Defensa y Justicia
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|4:00 p.m.
|Belgrano vs Argentinos Juniors
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|4:00 p.m.
|Boca Juniors Cali vs Tigres FC
|Torneo BetPlay II-2026
|YouTube Win
|4:05 p.m.
|Alianza vs Deportes Tolima
|Liga Betplay II-2026
|Win
|6:10 p.m.
|Medellín vs Deportivo Cali
|Liga Betplay II-2026
|Win
|6:30 p.m.
|New York Red Bulls vs Orlando City
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Inter de Miami CF vs Columbus Crew
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Philadelphia Union vs Atlanta United
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Racing vs Tigre
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|6:30 p.m.
|FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Vancouver Whitecaps vs Los Angeles Football Club
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|DC United vs Nashville SC
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|CF Montréal vs New England Revolution
|MLS
|Apple TV
|7:00 p.m.
|Wrexham vs Sunderland
|Amistoso
|Claro Sports, Pluto TV
|7:30 p.m.
|Sporting Kansas City vs Houston Dynamo
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|St. Louis City SC vs Real Salt Lake
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Chicago Fire vs Charlotte FC
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Minnesota United vs San Diego FC
|MLS
|Apple TV
|8:15 p.m.
|Junior vs Millonarios
|Liga Betplay II-2026
|Win
|8:30 p.m.
|Colorado Rapids vs Austin FC
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Portland Timbers vs Seattle Sounders
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Los Angeles Galaxy vs FC Dallas
|MLS
|Apple TV
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