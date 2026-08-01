Partidos EN VIVO HOY 1 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 1 de agosto, el calendario futbolero está 'cargado' de compromisos vibrantes. En la Liga BetPlay II-2026 destacan los que jugarán Junior vs. Millonarios y Medellín contra Cali.

Además, de una serie de partidos de preparación en Europa, habrá nuevo campeón de la Supercopa de Portugal, y atractivos duelos en el balompié de Argentina.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto del 2026:

Horario Partido Competición Canales de Transmisión 4:45 a.m. Chelsea vs Tottenham Amistoso Claro Sports, Pluto TV 6:30 a.m. Manchester City vs Inter Milan Amistoso Claro Sports, Pluto TV 11:00 a.m. Real Madrid vs Fiorentina Amistoso Claro Sports, Pluto TV 1:00 p.m. Girona vs Arsenal Amistoso Claro Sports, Pluto TV 1:30 p.m. Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe Primera División Argentina TyC Sports Internacional, Fanatiz 2:00 p.m. Deportivo Pasto vs Águilas Doradas Liga Betplay II-2026 Win 2:15 p.m. FC Porto vs SCU Torreense Supercopa de Portugal RTP Internacional, Win 3:00 p.m. Atlético Nacional Femenino vs Deportivo Cali Femenino Liga Femenina YouTube Win 3:30 p.m. Real Santander Femenino vs Orsomarso Femenino Liga Femenina YouTube Win 4:00 p.m. Estudiantes de la Plata vs Defensa y Justicia Primera División Argentina Disney+ Premium, Fanatiz 4:00 p.m. Belgrano vs Argentinos Juniors Primera División Argentina TyC Sports Internacional, Fanatiz 4:00 p.m. Boca Juniors Cali vs Tigres FC Torneo BetPlay II-2026 YouTube Win 4:05 p.m. Alianza vs Deportes Tolima Liga Betplay II-2026 Win 6:10 p.m. Medellín vs Deportivo Cali Liga Betplay II-2026 Win 6:30 p.m. New York Red Bulls vs Orlando City MLS Apple TV 6:30 p.m. Inter de Miami CF vs Columbus Crew MLS Apple TV 6:30 p.m. Philadelphia Union vs Atlanta United MLS Apple TV 6:30 p.m. Racing vs Tigre Primera División Argentina Disney+ Premium, Fanatiz 6:30 p.m. FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes MLS Apple TV 6:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs Los Angeles Football Club MLS Apple TV 6:30 p.m. DC United vs Nashville SC MLS Apple TV 6:30 p.m. CF Montréal vs New England Revolution MLS Apple TV 7:00 p.m. Wrexham vs Sunderland Amistoso Claro Sports, Pluto TV 7:30 p.m. Sporting Kansas City vs Houston Dynamo MLS Apple TV 7:30 p.m. St. Louis City SC vs Real Salt Lake MLS Apple TV 7:30 p.m. Chicago Fire vs Charlotte FC MLS Apple TV 7:30 p.m. Minnesota United vs San Diego FC MLS Apple TV 8:15 p.m. Junior vs Millonarios Liga Betplay II-2026 Win 8:30 p.m. Colorado Rapids vs Austin FC MLS Apple TV 9:30 p.m. Portland Timbers vs Seattle Sounders MLS Apple TV 9:30 p.m. Los Angeles Galaxy vs FC Dallas MLS Apple TV