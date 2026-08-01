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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Betis, de Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, cerrará pretemporada contra un 'grande' de Europa

Real Betis, de Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, cerrará pretemporada contra un 'grande' de Europa

El próximo 15 de agosto, Real Betis tiene programado un partido frente a un histórico club para culminar su preparación de cara al 2026-27.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Real Betis en partido de pretemporada.
Real Betis en partido de pretemporada.
Getty Images.

El Real Betis, de Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, cerrará su pretemporada de encuentros de preparación el sábado 15 de agosto ante el Inter de Milán en el estadio San Nicola de la ciudad italiana de Bari a partir de las 19.30 horas (17.30 GMT).

Este encuentro será la última prueba del equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini antes del primer partido oficial de la temporada, que está fijado ante la Real Sociedad en el estadio La Cartuja el viernes 21 de agosto (21.00 horas) y que corresponde a la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), recordó el club sevillano en un comunicado.

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El encuentro ante el Inter de Milán se ha acordado al no disputar el Betis en ese fin de semana su partido de la primera jornada de LaLiga en el campo del Valencia, atrasado hasta el martes 25 de agosto (21.00 horas) y que modificó su horario debido a que el club andaluz era uno de los implicados en la modificación de los calendarios por participación de jugadores en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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