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Gol Caracol  / Barcelona y un inesperado fichaje; anunciaron a 'joya' de 18 años

Barcelona y un inesperado fichaje; anunciaron a 'joya' de 18 años

El Barcelona sigue trabajando en la confección de su nómina para la temporada 2026-27 y confirmó la llegada un jugador que nadie tenía en el radar. Le contamos de quién se trata.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Jesse Bisiwu, nuevo jugador del Barcelona.
Jesse Bisiwu, nuevo jugador del Barcelona.
AFP.

El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club español.

Bisiwu, de 18 años y por el que el Barça pagará al Brujas unos 8,5 millones de euros, estuvo este viernes en la capital catalana firmando su nuevo contrato.

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Este sábado se incorporará a la concentración que el conjunto azulgrana está haciendo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que tiene la Federación Inglesa de Fútbol a 50 km de Birminghan.

De esta forma, el Barça se asegura, según apunta el club en un comunicado, "la llegada de un extremo con una proyección brillante, que destaca por su potencia, zancada y capacidad de regate".

Nacido en Bélgica, el 22 de enero de 2008, en una familia de ascendencia ghanesa, ha sido internacional con los 'Diablos Rojos' en las categorías inferiores y en el último Europeo sub-17 fue elegido en el once ideal del torneo.

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Bisiwu, cuya posición natural es la de extremo izquierdo, se formó primero en el Lovaina (2014-2020) y después en el Brujas. Allí ha estado compitiendo desde los 15 años en el Club NXT, el filial del equipo flamenco y con el que ha acumulado 36 partidos en la Segunda División de Bélgica.

También ha participado las dos últimas temporadas en la Liga de Campeones juvenil, en la que ha marcado 3 goles en 14 partidos.

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Ahora, con 18 años, da un paso de gigante en su carrera llegando a un Barça en el que intentará seguir los pasos de Vermaelen o Goyvaerts, los dos únicos belgas que han llegado a vestir la camiseta azulgrana.

El técnico del barcelona, Hansi Flick, quiere verlo ya en pretemporada, antes de decidir si formará parte del primer equipo, como ocurrió el año pasado con el extremo sueco Roony Bardghji, o empieza el curso en el Barça Atlètic.

En el primer equipo, Jesse Bisiwu tendría que competir por la banda izquierda con el brasileño Raphael Dias 'Raphinha', un fijo en el once de Flick, y el inglés Anthony Gordon, fichado este verano procedente del Newcastle.

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