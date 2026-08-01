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Gol Caracol  / ¿Yan Diomande, en camino al Real Madrid? RB Leipzig dio pistas con sorpresiva decisión

¿Yan Diomande, en camino al Real Madrid? RB Leipzig dio pistas con sorpresiva decisión

RB Leipzig venció 4-0 a Verl este sábado en juego de preparación y hubo noticia con el marfileño Yan Diomande, que es seguido de cerca por el Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Yan Diomande, jugador de RB Leipzig.
Yan Diomande, jugador de RB Leipzig.
AFP.

El RB Leipzig prescindió este sábado del internacional marfileño Yan Diomande para un amistoso contra el Verl, lo que ha sido interpretado entre los periodistas que siguen al equipo del este de Alemania como un signo más de la inminencia de su marcha al Real Madrid.

"Si no juega es que se va" era la frase que se repetía en el pequeño grupo de periodistas que cubría el amistoso que era más bien un partido de entrenamiento.

Yan Diomandé Leipzig
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La marcha de Diomande es un secreto a voces desde hace días, mientras los clubes avanzaban presuntamente en la negociación de las modalidades del traspaso.

Según informaciones de prensa, el Leipzig rechazó una primera oferta de 100 millones de euros, ante lo que el equipo blanco habría presentado una oferta mejorada estimada entre 155 y 120 millones de euros.

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Otra variante que analizan algunos medios es que se incluya en el acuerdo la cesión de algún jugador del Madrid al Leipzig y se ha citado el nombre del argentino Franco Mastantuono, aunque esto se considera menos probable.

De momento, la pregunta es si Diomande viajará con el equipo a la concentración de pretemporada en Austria. De no hacerlo, sería un signo más que se agregaría a su ausencia en el partido de hoy y a sus entrenamientos en solitario y no con el grupo desde su regreso a Leipzig tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Esto último ha sido interpretado como una señal de que el Leipzig quiere evitar una lesión de última hora que podría dañar la operación millonaria.

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