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Gol Caracol  / Vea el golazo de Anthony Elanga, en Suecia vs. Japón, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Anthony Elanga, en Suecia vs. Japón, por el Mundial 2026

Tras la anotación de los 'nipones'; el cuadro europeo reaccionó rápidamente y, por medio de un gran remate de Elanga, llegó la igualdad parcial en el compromiso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Anthony Elanga festejando anotación con Suecia, en el Mundial 2026.
Anthony Elanga festejando anotación con Suecia, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Llegando los sesenta minutos de partido, el cuadro sueco buscaba el empate por todos los medios; intentado abrir la ordenada defensa japonesa.

Sin embargo, ante la falta de espacio, apareció la genialidad de Anthony Elanga, quien, recibiendo el esférico a las afueras del área 'nipona', enganchó hacia adentro y remató sin pensarlo dos veces.

El remate iba tan bien colocado que fue imposible de atajar para el golero japonés, que solo vio cómo terminó la pelota dentro de los tres palos.

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