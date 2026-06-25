Vea el golazo de Anthony Elanga, en Suecia vs. Japón, por el Mundial 2026

Llegando los sesenta minutos de partido, el cuadro sueco buscaba el empate por todos los medios; intentado abrir la ordenada defensa japonesa.
Sin embargo, ante la falta de espacio, apareció la genialidad de Anthony Elanga, quien, recibiendo el esférico a las afueras del área 'nipona', enganchó hacia adentro y remató sin pensarlo dos veces.
El remate iba tan bien colocado que fue imposible de atajar para el golero japonés, que solo vio cómo terminó la pelota dentro de los tres palos.
ELANGA MARCÓ EL EMPATE CON ESTE GOLAZO— DSPORTS (@DSports) June 26, 2026
El 11 de Suecia batió las redes de Japón y puso el 1-1 para los escandinavos que los ilusiona con clasificar a la siguiente ronda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WG05K2zK5d