Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Golpe de realidad para el PSG de Luis Enrique: pierde el título que siempre dominaba

Golpe de realidad para el PSG de Luis Enrique: pierde el título que siempre dominaba

El inesperado tropiezo del PSG en la final de la Supercopa de Francia frente al Lens ha encendido las alarmas en el Parque de los Príncipes. El club parisino empezó la temporada con dudas.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Enrique, director técnico del PSG.
Luis Enrique, director técnico del PSG.
Foto: Getty Imágenes

La pérdida contra un Lens combativo de la Supercopa de Francia el domingo, un título al que el París Saint-Germain (PSG) ha estado abonado en los últimos años, supone una advertencia para que el entrenador español Luis Enrique Martínez haga ajustes en los prolegómenos de la temporada, aunque dice no estar preocupado.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El PSG, al que desde 2013 sólo se le había escapado el llamado Trofeo de los Campeones una vez, en 2021 cuando fue derrotado por el Lille, recibió esta vez el revés de otro equipo de la región, el Lens, que se mostró eficaz a falta de haber dominado.

Últimas noticias

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gol Caracol

Otra federación europea le dio la espalda a Gianni Infantino; "no votaremos por su reeleción"

Barcelona vs Real Madrid Liga de España
Gol Caracol

Barcelona tendrá un 'viejo conocido' en sus filas; será su tercera etapa en el club

En su primera reacción a la derrota, Luis Enrique subrayó que estaba "contento de lo que (había) visto durante todo el partido".

Lens le ganó la Supercopa de Francia al PSG.
Lens le ganó la Supercopa de Francia al PSG.
Foto: AFP

Publicidad

"No del resultado, evidentemente, pero de lo que hemos hecho", puntualizó el técnico español, y de forma particular de "la intensidad" que habían mostrado sus jugadores, "sobre todo en este momento de la temporada".

Una forma de evacuar presión a una semana del inicio de la liga francesa, en la que se estrenará en su estadio, el Parque de los Príncipes, ante el Rennes.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En cualquier caso, dejarse escapar el del Trofeo de los Campeones ante un Lens que no lo había conseguido nunca, y que sólo una vez había sido subcampeón en 1998, cuando precisamente perdió ante el PSG, es algo a lo que el club de la capital francesa no está acostumbrado desde que llegó al banquillo Luis Enrique en el verano de 2023.

Publicidad

En estos tres años, la de este domingo fue la segunda final de la que salió con las manos vacías, después de la de la Copa del Mundo de Clubes el pasado verano, frente a diez victorias.

El entrenador está terminando de ajustar su plantilla, que esta última semana ha tenido un doble refuerzo muy significativo, el de Ferran Torres, la estrella de la selección española en la final del Mundial, autor del gol que le dio el título frente a Argentina (1-0), y el del internacional belga Mika Godts.

PSG VS Aston Villa; Supercopa de Europa
Celebración del PSG ante el Aston Villa; Supercopa de Europa
Fotografía de: AFP

Estas llegadas prefiguran algunos movimientos de la fase final del mercado de verano en la que se espera en particular la salida del internacional francés Bradley Barcola.

Luis Enrique echó balones fuera cuando se le preguntó por el futuro de Barcola: "Hablaré sobre el 'mercato' cuando el 'mercato' haya terminado". Lo cierto es que todo apunta a que no volverá a vestir la camiseta del PSG a la vista de que el técnico español no lo utilizó ni para la final de la Supercopa de Europa, ni para la del Trofeo de los Campeones.

Publicidad

Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí dio el gran salto; así lo anunció la Juventus como su nuevo jugador

Óscar Perea festejando anotación con el América de México, por la Liga MX.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Óscar Perea, en América de México vs. San Luis, por la Liga MX

Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Duro relato, hasta las lágrimas, por amenazas de muerte contra Jaminton Campaz; "no tiene derecho"

Relacionados

PSG

R. C. Lens

Luis Enrique

Publicidad

Publicidad

Publicidad