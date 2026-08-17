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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, "destacado absoluto" en último partido de Flamengo; rayó la perfección

Jorge Carrascal, "destacado absoluto" en último partido de Flamengo; rayó la perfección

El cartagenero tuvo una actuación monumental con Flamengo, al marcol gol y participar en otros tantos de su club contra Mirassol. En Brasil se rindieron a Jorge Carrascal.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Jorge Carrascal, volante colombiano del Flamengo.
Jorge Carrascal, volante colombiano del Flamengo.
Foto tomada del X de @Flamengo

Flamengo, con una gran actuación de Jorge Carrascal, se impuso por 1-5 al Mirassol a domicilio y recortó tres puntos al líder Palmeiras, que claudicó frente a Fluminense en el Maracaná, en la vigesimotercera jornada del Brasileirao.

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El volante cartagenero marcó gol, pero además se reportó con un par de asistencias. Fue un partido redondo para Carrascal Guardo con el 'mengao, y eso no sólo se vio en la cancha, sino que también la prensa especializada en Brasil le reconoció su trabajo; "destacado absoluto", reseñaron.

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En los medios de la nación de la samba se leyeron elogios para el internacional con la Selección Colombia, su rendimiento fue tan óptimo que no dudaron en puntuarlo con nueve sobre diez, en las habituales calificaciones a los protagonistas.

Jorge Carrascal en duelo con Flamengo, por el Brasileirao.
Jorge Carrascal en duelo con Flamengo, por el Brasileirao.
Foto: X de Flamengo.

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"Un jugador absolutamente destacado en el campo. Participó en cuatro de los cinco goles del Flamengo. Obligó al arquero a realizar una gran parada al principio del partido, abrió el marcador y fue crucial en las demás jugadas que llevaron a la goleada. Con gran facilidad para girar, tuvo un buen posicionamiento y un rendimiento notable jugando en una posición más centrada", escribieron en la web del tabloide 'Globo Esporte'.

Además, del nueve otorgado por el medio anteriormente citado, los 'torcedores' del Flamengo también votaron por la estelar presentación del oriundo de Cartagena de Indias frente al Mirassol; un 9.2 le dieron.

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Reviva acá el gol de Jorge Carrascal en Mirassol vs. Flamengo:

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¿Cómo va el Flamengo en el Brasileilaro?

Tras la goleada sobre Mirassol es segundo en la clasificación general del fútbol brasileño con 45 puntos, en 22 partidos jugados, un juego menos que el líder Palmeiras, que tiene 48 unidades.

Así las cosas, el Flamengo se aprovechó de la derrota sufrida el sábado por el 'verdao' de Jhon Arias, que se dejó remontar en los últimos minutos contra Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro (3-2).

¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo?

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Ahora, la escuadra que tiene en sus filas a Jorge Carrascal se prepara para enfrentar al Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo del certamen de la Conmebol está pactado para el miércoles 19 de agosto en el estadio Maracaná, con horario establecido en Colombia de las 7:30 de la noche; el global está 1-1.

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