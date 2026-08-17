¿Cuándo juega Santa Fe vs. River Plate, en Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO en TV?

Con el paréntesis de Independiente Santa Fe y River Plate, que apenas abrirán su llave tras el aplazamiento de sus partidos, los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entran esta semana en revanchas decisivas de todos los calibres.

La serie entre los 'cardenales' y el 'millonario' se pospuso luego del terremoto que sacudió Colombia la semana pasada y que deja casi 300 muertos, por lo que ambos inaugurarán la llave el miércoles en Bogotá con realidades actualizadas.

Así llega la 'banda cruzada' al juego en El Campín

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River llega con mejor impulso que el de hace una semana, pues el domingo venció 2-0 a Argentinos Juniors y cortó una racha de seis derrotas consecutivas en torneos locales, la peor de su historia.



Jugadores de River Plate festejando el primer triunfo, en este segundo semestre. Foto: X de @RiverPlate.

Además, esos días de margen le dejaron a River el debut de Thiago Almada, un megarrefuerzo de 20 millones de euros, y pusieron fin a la sequía de 396 minutos sin anotar goles.

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"No es tan fácil salir de una racha negativa, hay presiones, nerviosismo. Nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar cada partido, y a jugar cada vez mejor", dijo el domingo el entrenador de la 'banda cruzada', Eduardo Coudet.

El presente de Santa Fe

Pero el equipo bogotano, pese a que da tumbos en mitad de la tabla de la liga local, ha mostrado carácter en la Copa y podría ser el verdugo del 'Chacho', resistido por los hinchas riverplatenses y cuya gestión difícilmente soportaría una eliminación en esta instancia.

"Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo", dijo el veterano Hugo Rodallega, delantero estrella y capitán del albirrojo.

Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 AFP

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"Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos", vaticinó el atacante de 41 años, que quiere comandar al León hacia los cuartos.

En esa instancia esperará el ganador del cruce entre Olimpia y Vasco da Gama, que se resolverá el jueves en Asunción después del 0-0 de la ida en Río de Janeiro.

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¿Cuándo juega Santa Fe vs. River Plate, en Copa Sudamericana y dónde ver EN VIVO en TV?

Día: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. Jornada: partido de ida de los octavos de final.

partido de ida de los octavos de final. Horario: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) TV: Espn y Disney+ Premium

Espn y Disney+ Premium ONLINE: www.golcaracol.com

Acá los otros partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana:

Martes 18 de agosto

Recoleta (PAR) vs. Boca Juniors (ARG) - 3-1 a favor de Boca

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ao Paulo (BRA) vs. Bolívar (BOL) - 1-1

Miércoles 19 de agosto

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Atlético Mineiro (BRA) vs. Red Bull Bragantino (BRA) - 1-0 a favor del Mineiro

Montevideo City Torque (URU) vs. Tigre (ARG) - 1-0 a favor de Torque

Independiente Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG) *partido de ida*

Jueves 20 de agosto

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Olimpia (PAR) vs. Vasco da Gama (BRA) - 0-0

Macará (ECU) vs. Santos (BRA) - 2-1 a favor de Santos

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Botafogo (BRA) vs. Cienciano (PER) - 6-1 a favor de Cienciano