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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Deportivo Cali vs. Santa Fe por la gran final de la Liga Femenina

A qué hora juega HOY Deportivo Cali vs. Santa Fe por la gran final de la Liga Femenina

Este sábado se conocerá a la escuadra campeona de la Liga Femenina.Deportivo Cali y Santa Fe lucharán por el título en el estadio de Palmaseca. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Deportivo Cali y Santa Fe se enfrentan por el título de la Liga BetPlay II-2026.
Deportivo Cali y Santa Fe se enfrentan por el título de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Deportivo Cali y Santa Fe femenino

Deportivo Cali y Santa Fe disputarán este sábado la final de vuelta de la Liga Femenina 2026. Tanto 'azucareras' como 'leonas' buscarán su cuarto título en el rentado local femenino. El partido definitivo por el trofeo se jugará en el estadio de Palmaseca.

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Hay que indicar, que por ahora, la serie global está inclinada a favor de las verdes del Valle del Cauca. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz se impusieron 2-3 en la ida en Tunja; lo cierto, es que será una vibrante definición.

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Además, hay que agregar que el Deportivo Cali va en la búsqueda del tricampeonato, aspecto que intentará evitar Santa Fe.

Deportivo Cali y Santa Fe definen este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026.
Deportivo Cali y Santa Fe definen este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026.
Foto oficial del Deportivo Cali femenino

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Voces de los protagonistas

"Es bueno todo esto de la estadística, todo queda en el recuerdo. Pero lo que sí me llena de orgullo es que le podemos dejar algo grande a esta institución, que merecido lo tiene. Hemos tenido la convicción de armar un equipo para competir, pero no competir como todo el mundo, sino para salir ganador", esas fueron las palabras de Jhon Alber Ortiz, DT de las 'azucareraas', en rueda de prensa, tras la ida en La Independencia de Tunja.

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Por su parte, Omar Ramírez, timonel de las 'leonas', aseguró: "Haber respondido después de tres goles en veinte minutos y tener carácter para no bajar la guardia. La verdad es que me equivoqué en el planteamiento inicial y le costó al equipo. luego, cuando se replantea el sistema y la propuesta se consiguen los goles, estuvimos cerca del empate. La serie está abierta, sabemos lo complicado que es jugar en el Palmaseca, nos toca la heroica, esto es fútbol; no bajamos la guardia".

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A qué hora juega HOY Deportivo Cali vs. Santa Fe por la gran final de la Liga Femenina

  • Día: sábado 26 de septiembre.
  • Jornada: final de vuelta de la Liga Femenina 2026.
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Palmaseca.
  • Transmisión por TV: Win - Señal Colombia.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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