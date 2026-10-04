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Gol Caracol  / Vea el golazo de João Cancelo en Portugal vs. Noruega, en la Liga de las Naciones

Vea el golazo de João Cancelo en Portugal vs. Noruega, en la Liga de las Naciones

En el estadio Do Dragao, Portugal consiguió el empate frente a Noruega con un gran anotación de media distancia del lateral derecho João Cancelo. No se pierda el video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Joao Cancelo con la Selección de Portugal.
Joao Cancelo con la Selección de Portugal.
afp

Este domingo en el estadio Do Dragao, Portugal le empató a Noruega por medio de un gran gol de João Cancelo, lateral y figura del Barcelona.

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A los 35 minutos, Canceló se quedó con un rebote fuera del área y metió un bombazo letal al ángulo del arco nórdico.

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