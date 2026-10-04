Vea el golazo de João Cancelo en Portugal vs. Noruega, en la Liga de las Naciones

Este domingo en el estadio Do Dragao, Portugal le empató a Noruega por medio de un gran gol de João Cancelo, lateral y figura del Barcelona.

A los 35 minutos, Canceló se quedó con un rebote fuera del área y metió un bombazo letal al ángulo del arco nórdico.

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Ve al gol de João Canceló:

¡SOLO SABE HACER GOLAZOS! Joao Cancelo recibió la asistencia de Nuno Mendes de lateral y sacó este bombazo para igualar el marcador para Portugal ante Noruega.



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