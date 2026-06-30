Vea el golazo que marcó Kylian Mbappé con Francia vs. Suecia, en el Mundial 2026

Sobre el cierre de la primera mitad del encuentro, Francia logró conseguir el gol de la ventaja tras varios intentos en los últimos minutos del partido, esta vez por medio de Kylian Mbappé.

Todo ocurrió sobre el minuto 45', tras un saque de banda y una consecución de pases entre Olise, Dembélé y Kylian, este último entró al área, encaró y definió con pierna derecha al segundo palo del arquero sueco, que nada pudo hacer para evitar el tanto en su pórtico, para adelantar así a la 'dos veces campeona del mundo', en los 16vos del Mundial 2026.

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