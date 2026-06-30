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Gol Caracol  / Vea el golazo que marcó Kylian Mbappé con Francia vs. Suecia, en el Mundial 2026

Vea el golazo que marcó Kylian Mbappé con Francia vs. Suecia, en el Mundial 2026

El jugador del Real Madrid por fin se le dio su gol tras varios intentos, esta vez, con una increíble jugada dentro del área y definición al segundo palo. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Gol de Kylian Mbappé con Francia
Gol de Kylian Mbappé con Francia
AFP

Sobre el cierre de la primera mitad del encuentro, Francia logró conseguir el gol de la ventaja tras varios intentos en los últimos minutos del partido, esta vez por medio de Kylian Mbappé.

Todo ocurrió sobre el minuto 45', tras un saque de banda y una consecución de pases entre Olise, Dembélé y Kylian, este último entró al área, encaró y definió con pierna derecha al segundo palo del arquero sueco, que nada pudo hacer para evitar el tanto en su pórtico, para adelantar así a la 'dos veces campeona del mundo', en los 16vos del Mundial 2026.

Vea la jugada de gol acá:

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