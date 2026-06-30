Vea el segundo gol de Kylian Mbappé con Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

Francia no baja su poderío ofensivo ni tiene piedad con sus jugadores de ataque; nuevamente Kylian Mbappé apareció y marcó su segundo tanto del partido, para así llegar a su sexto gol en el Mundial 2026 e igualar a Lionel Messi como los máximos goleadores del certamen hasta hora.

Todo ocurrió al minuto 74' del compromiso, cuando Michael Olise se desprendió de la marca de dos defensores y se las arregló para asistir al astro del Real Madrid dentro del área, para que este la parara con pierna derecha y con esta misma definiera al segundo palo del arquero sueco, anotando así el tercer tanto del compromiso.

Vea el gol acá: