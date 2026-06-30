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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Kylian Mbappé con Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Kylian Mbappé con Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

El astro del Real Madrid volvió aparecer en la zona chica para marcar su doblete del encuentro y llegar a su sexto tanto en el Mundial 2026. Vea el gol acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Francia no baja su poderío ofensivo ni tiene piedad con sus jugadores de ataque; nuevamente Kylian Mbappé apareció y marcó su segundo tanto del partido, para así llegar a su sexto gol en el Mundial 2026 e igualar a Lionel Messi como los máximos goleadores del certamen hasta hora.

Todo ocurrió al minuto 74' del compromiso, cuando Michael Olise se desprendió de la marca de dos defensores y se las arregló para asistir al astro del Real Madrid dentro del área, para que este la parara con pierna derecha y con esta misma definiera al segundo palo del arquero sueco, anotando así el tercer tanto del compromiso.

Vea el gol acá:

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