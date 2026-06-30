Mercado de fichajes del fútbol colombiano de la Liga Betplay II 2026; Nacional y América son noticia

Nacional

Contrató al técnico Lucas González, de buena campaña con Tolima, como sustituto de Diego Arias y comenzó su pretemporada hace pocas horas. En un comunicado oficial confirmó la partida del volante Juan Pablo 'Tatay' Torres al Necaxa, de México, luego de haber estado a préstamo en Deportes Tolima.

Junior

El bicampeón del fútbol colombiano retomó trabajos este lunes festivo. Aún no se define la continuidad de Carlos Bacca y se tienen negociaciones para renovar al defensor uruguayo Lucas Monzón. Déiber Caicedo volvió a entrenamientos, tras una larga lesión.

Deportes Tolima

Confirmó este martes la contratación del volante de creación Luis 'Niche' Sánchez, quien tuvo una buena temporada jugando con Once Caldas de Manizales. Además de eso, el DT Sebastián Oliveros se marchó de Fortaleza y es nuevo DT del vinotinto y oro.

Una historia que inicia con Fortaleza.



🔥 Profesor Sebastián Oliveros, Bienvenido a LA TRIBU 🔥



En tierra firme se logran los más grandes sueños.



Creer es Poder ⚽️👊🏽 pic.twitter.com/BCdUoBWOD9 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) June 30, 2026

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Once Caldas

Se mantiene como entrenador Hernán Darío 'Arriero' Herrera y una de sus caras nuevas es el lateral Andrés Correa, quien viene del Cali. También era esperado el extremo Edwin Torres. Se marcharon Déiner Quiñones y Kevin Cuesta.

Deportivo Cali

En comunicado de prensa, oficializó este fin de semana la continuidad del lateral Fabián Viáfara y del delantero Avilés Hurtado. También por la misma vía indicaron que Felipe Aguilar y Andrés Correa no siguen en la institución.

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América de Cali

El lateral Yhormar Hurtado fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo rojo del Valle del Cauca. Antes, también llegó desde el fútbol mexicano el extremo Luis Quiñones, a Yani Quintero y al arquero Juan Pablo Montoya.

Millonarios

Aunque ya arrancó la pretemporada, no se han hecho oficiales las nuevas contrataciones. Desde Medellín se da como opción latente de refuerzo el nombre de Francisco Chaverra. Y además, se habla de la inminente contratación de Javier Burrai, arquero argentino de amplia trayectoria. Daniel Ruiz regresa a presentarse tras su paso por el fútbol ruso.

Santa Fe

El equipo inició su segunda semana de pretemporada con el DT Pablo Repetto y sin novedades en su nómina. La llegada de nuevas caras estará supeditada a la partido de otros que integran la plantilla.

Deportivo Pasto

Se confirmó la llegada del delantero Jorge Obregón, quien tiene amplia experiencia y recientemente jugó con Águilas Doradas. También fue anunciado Wilson Morelo, quien se retiró del fútbol profesional, como asistente técnico del primer equipo.

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Independiente Medellín

Ya se firmó la renovación del contrato del lateral Frank Fabra, quien se sumó a los entrenamientos del equipo. Además de eso, el zaguero uruguayo Joaquín Varela es nueva cara para el equipo del DT Luis Amaranto Perea.

Frank Fabra, lateral del Independiente Medellín. AFP

Internacional de Bogotá

El equipo capitalino ya tiene tres caras nuevas para el segundo semestre de 2026. Ellos son el delantero Cristian Dájome, el lateral venezolano Miguel Pernía y el delantero de nuestro país Sebastián Girado.

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Bucaramanga

Nombró al uruguayo Pablo Peirano como entrenador para la Liga II 2026. Antes tuvo experiencia en Santa Fe y estuvo en Nacional de su país. De la plantilla salieron Israel Alba, Jefferson Mena, Gleyfer Medina y Faber Gil.

Águilas Doradas

La principal novedad del equipo antioqueño se dio con la contratación del técnico argentino Flavio Robatto, quien tiene pasado en Bolívar de La Paz y fue asistente de Millonarios en el pasado.

Llaneros

En sus medios oficiales, informaron sobre la contratación de dos jugadores de experiencia como el lateral Daniel 'Ratón' Quiñones y del volante Juan Castilla. Se marchó, de su lado, el jugador Jhonnier Blanco.

Fortaleza

En la presente semana deben llegar algunos refuerzos para el club capitalino. Andrés Juan Arroyo se marcó y jugará en el Everton de Chile. Se dio la salida del DT Sebastián Oliveros al Tolima.

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Jaguares

Anunció la salida de varios jugadores de experiencia como Yairo Moreno, Fabián Mosquera y Jhonnier Quiñones. Aún no se han anunciado nombres de los refuerzos en sus redes oficiales.

Alianza Valledupar

Los experimentados Israel Alba y Déiner Quiñones encabezan las nuevas caras de los vallenatos. A ellos se suma el extremo Leyner Palacios.

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Equipos como Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira no registran noticias de manera oficial para el segundo semestre de 2026.