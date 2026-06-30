Francia no tuvo lío para pasar a los octavos del Mundial 2026; 3-0 a Suecia, con Mbappé como figura

La Selección de Francia no dejó dudas y siguió confirmando este martes su favoritismo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de haber vencido por un contundente 3-0 a Suecia, en duelo realizado en New Jersey. La figura de los galos fue Kylian Mbappé, quien marcó dos tantos, a los minutos 45 y 74, mientras que la otra anotación fue obra de Barcola. Los de Didier Deschamps pusieron su nombre en los octavos de final, en donde se medirán con Paraguay el próximo sábado 4 de julio, en Filadelfia. Los guaraníes vienen envalentonados tras eliminar a Alemania.

Aunque la diferencia de la victoria fue amplia, Francia bien pudo haber goleado, como quiera que de principio a fin impuso las condiciones y en el primer tiempo dos balones terminaron pegando en los palos.

En una carrera goleadora sin tregua, el astro del Real Madrid además está ahora a apenas una anotación de alcanzar al capitán de la Albiceleste (19) como goleador histórico de la máxima cita del fútbol.

El festejo frente a los suecos le permitió desplazar al alemán Miroslav Klose (16 goles), ya retirado del balompié, al tercer puesto de la tabla de cañoneros de todos los tiempos en la Copa del Mundo.



Al culminar una asociación entre Ousmane Dembélé y Olise, máximo asistidor de la Copa con cinco pases de gol, Mbappé abrió la cuenta y además dio pie, junto a sus compañeros, a un momento emotivo en el MetLife Stadium.

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Tras el 1-0, el plantel en pleno corrió a abrazar al entrenador Didier Deschamps, cuya madre falleció la semana pasada en Francia. Fue celebración ruidosa de los jugadores franceses en la cancha y sus seguidores, que gozaron del juego y se ilusionan con un ritmo ascendente de sus ídolos en los partidos que vienen.

Alineaciones:

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Francia: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 75), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (Theo Hernandez 78) - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembéle (Désiré Doué 75), Michael Olise (Ryan Cherki 85), Bradley Barcola - Kylian Mbappé (cap) (Jean-Philippe Mateta 85). DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson (Benjamin Nygren 82), Victor Lindelöf (cap), Gabriel Gudmundsson - Lucas Bergvall (Besfort Zeneli 66), Anthony Elanga, Yasin Abbas Ayari (Mattias Svanberg 82), Elliot Stroud (Taha Abdi Ali 66) - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Gustaf Nilsson 90). DT: Graham Potter.