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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia 3-0 Suecia

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia 3-0 Suecia

Kylian Mbappé volvió a brillar con los 'galos' y, anotando un doblete este martes, aseguró la presencia de Francia en los octavos de final en el Mundial 2026. ¡Ya igualó a Messi!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Kylian Mbappé festejando anotación contra Suecia, por el Mundial 2026.
Kylian Mbappé festejando anotación contra Suecia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este martes 30 de junio, la Selección de Francia venció por 3-0 a Suecia, por el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final; con un Kylian Mbappé imparable, que anotó un doblete y, de esa manera, se metió de lleno en el podio de goleadores, en el certamen mundialista.

El francés llegó a los seis tantos en este certamen, igualado a Lionel Messi, quien todavía tiene un partido pendiente con Argentina frente a Cabo Verde, para avanzar a los octavos de final.

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Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras la jornada de dieciseisavos de final iniciando este martes:

6 goles: Messi (Argentina) y Kilyan Mbappé (Francia)

5 goles: Haaland (Noruega)

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4 goles: O. Dembélé (Francia), (Noruega) y Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kane (Inglaterra), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)

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2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suecia), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Ñuñoz (Colombia), Oyarzabal (España), Pépé (Costa de Marfil), Quiñones (México), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza), Diallo (Costa de Marfil) y Barcola (Francia)

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Jiménez (México), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).

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