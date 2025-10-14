Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo con Portugal, en Eliminatorias rumbo al Mundial

Publicidad
Este martes 14 de octubre, Portugal recibió en casa a Hungría, por la cuarta jornada del grupo F, en las clasificatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Después de reportarse a los 22 minutos con una anotación que significó el empate parcial del juego (VEA AQUÍ EL GOL), Cristiano Ronaldo nuevamente volvió a festejar con los lusos.
Y es que, quedando de frente al arco para definir, el 'bicho' sacó un potente remate, inatajable para el guardameta rival.
¡CRISTIANO RONALDO Y UN GOL QUE LO LLEVA AL MUNDIAL! ¡DOBLETE DE CR7 PARA EL 2-1 DE PORTUGAL!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5XAAPuIBu5