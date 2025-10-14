Síguenos en::
Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo con Portugal, en Eliminatorias rumbo al Mundial

Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo con Portugal, en Eliminatorias rumbo al Mundial

El 'bicho' está imparable y, este martes, se fue de doblete contra Hungría, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo campeón de la Nations League con Portugal

AFP
Cristiano Ronaldo campeón de la Nations League con Portugal
AFP

