Medellín y los secretos de esa furia goleadora de sus jugadores en Liga; "con los pies en la tierra"

Independiente Medellín vive un gran presente en el fútbol colombiano. El conjunto 'poderoso' clasificó a semifinales de la Copa BetPlay tras remontar la serie contra Independiente Santa Fe y el lunes pasado goleó 5-1 en condición de visitante al Once Caldas, ratificándose como uno de los mejores equipos en lo que va del semestre.

Por lo tanto, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', quisieron hablar con el técnico del cuadro paisa, Alejandro Restrepo, quien inició hablando de las razones por las que su equipo es el más goleador de la Liga BetPlay 2025-2 con 30 anotaciones. "Para nosotros como cuerpo técnico lo más importante es tener una idea de juego, tener un funcionamiento que le permita al equipo llegar al área rival, al último tercio del campo con posibilidades de poner a sus atacantes en opciones de gol, estar uno contra el portero, uno contra un defensa, poner la pelota en el área, creo que ya el equipo durante casi todo el año lo venia haciendo muy bien, creo que en finales empezamos a convertir un poco más, a subir ese porcentaje de acierto en el último tercio", dijo el entrenador que ya fue campeón con Pereira en el fútbol colombiano.

"En ese momento lo hablábamos que de pronto Brayan no venía pasando por un buen momento a la hora de convertir, Francisco, 'el polaco' (Fydriszewski), apenas estaba llegando, traía mucho tiempo sin anotar, para hablar de nuestros delanteros, y bueno creo que también la llegada de los volantes, la caída al área de Francisco Chaverra, Léider (Berrío), Jarlan (Barrera), Baldomero (Perlaza), que también tiene mucho gol, nos permite tener hombres con gol, sea estando o llegando, y contentos de estar pasando este presente, pero con los pies en la tierra, porque sabemos que ahora viene la definición del campeonato, y ahora es donde hay que convertir", agregó al mismo tema.



Francisco Fydriszewski, una de las figuras de Independiente Medellín en la victoria sobre Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Por otro lado, el entrenador se refirió al momento por el que pasa el delantero polaco Francisco Fydriszewski, quien ha subido notablemente su nivel con Medellín. "Yo creo que también hay que darle crédito al talento de la persona, a la capacidad y al conocimiento que él tiene de su rol. A él ya en los entrenamientos se le veía como un hombre de área, como un hombre que también sabe salir a jugar, que trabaja para sus compañeros, que hoy no muchos equipos en Colombia juegan con dos delanteros y me atrevería a decir que en Sudamérica también, en Europa es un poquito mas visto, pero no es fácil jugar con otro compañero y complementarse, y eso también requiere tiempo, ya Brayan y Francisco llevan muchos partidos ya juntos, se conocen más, saben de sus virtudes y creo que eso también les hace jugar un poco más tranquilos en el frente de ataque".

Además, Restrepo resaltó las cualidades de Fydriszewski, que para él lo hacen un modelo a seguir en el balompié de nuestro país. "Su conciencia y su profesionalismo, porque es uno de esos jugadores que se queda después de la sesión trabajando la finalización con ambas piernas, trabaja mucho la visualización, tanto en el entrenamiento como afuera, creo que es un profesional de esos que es bueno que llegue a nuestro fútbol, porque también obran como ejemplo para los más jóvenes y para los jugadores nuestros", finalizó.