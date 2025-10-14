Síguenos en::
Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo sigue imparable con Portugal; vea su gol HOY por Eliminatorias al Mundial

El astro portugués sigue demostrando que su capacidad goleadora está intacta y, este martes contra Hungría, anotó un importante tanto que puso a festejar a todos en las tribunas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo, capitán y referente de la Selección Portugal, celebra un gol en la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán y referente de la Selección Portugal, celebra un gol en la Liga de Naciones
AFP

