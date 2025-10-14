Cristiano Ronaldo sigue imparable con Portugal; vea su gol HOY por Eliminatorias al Mundial

Publicidad
Este martes 14 de octubre, Portugal enfrentó a Hungría, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de las clasificatorias europeas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Evidentemente, no podía faltar el festejo del que siempre dice presente: Cristiano Ronaldo. Con un remate potente frente al arco, el luso empató parcialmente el encuentro a los 22 minutos de juego.
El encuentro se mantiene parcialmente por 1-1.
🚨🇵🇹 CRISTIANO RONALDO SCORES FOR PORTUGAL!pic.twitter.com/mTx0Xb9TA8— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 14, 2025