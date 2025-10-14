Cristiano Ronaldo sigue imparable con Portugal; vea su gol HOY por Eliminatorias al Mundial

Este martes 14 de octubre, Portugal enfrentó a Hungría, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de las clasificatorias europeas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Evidentemente, no podía faltar el festejo del que siempre dice presente: Cristiano Ronaldo. Con un remate potente frente al arco, el luso empató parcialmente el encuentro a los 22 minutos de juego.

El encuentro se mantiene parcialmente por 1-1.



Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY, en Portugal vs. Hungría: