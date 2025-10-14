Titulares confirmados para Selección Colombia vs Canadá; noticias con Luis Díaz y James Rodríguez

La Selección Colombia cierra sus partidos preparatorios del mes de octubre contra Canadá, luego de la victoria 4-0 sobre México el pasado sábado. Por eso, Néstor Lorenzo confirmó a sus titulares para el duelo de este martes en el estadio Red Bull, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Lo cierto es que respecto a la nómina que presentó el duelo pasado frente a los manitos, James Rodríguez estará como suplente y en su lugar estará Juan Fernando Quintero. Por su parte, Luis Díaz estará nuevamente desde el arranque.

Una de las principales novedades es en el arco de la Selección Colombia, en el que no estará el experimentado David Ospina y el DT Néstor Lorenzo decidió darle una oportunidad al guardameta Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield, de Argentina.



Titulares de Colombia vs Canadá, en partido amistoso hoy

Arquero: Álvaro Montero

Defensas: Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Mediocampistas: Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero

Delanteros: Jaminton Campaz, Luis Díaz y Juan Camilo 'Cucho' Hernández

Selección Colombia de Mayores AFP

Colombia vs Canadá EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV en Gol Caracol

Fecha: martes 14 de octubre de 2025

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Red Bull Arena (Nueva Jersey, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol, Facebook de Gol Caracol