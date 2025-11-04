Venezuela dio el 'batacazo' en el Mundial Sub-17; goleada 3-0 contra Inglaterra

La selección venezolana masculina de fútbol derrotó este martes a Inglaterra por 3-0 en su estreno en el Mundial sub-17 de Catar, en un partido marcado por la efectividad ofensiva y la resistencia de su guardameta, Alan Vázquez, que fue clave con intervenciones de mucho mérito.

Inglaterra puso la directa desde el comienzo del choque y buscó incesante un gol para tener más tranquilidad en el juego. Sin embargo, Vázquez desbarató todas las ocasiones de peligro británicas, la mayoría en las botas del delantero inglés Alejandro Gomes.

Cuando parecía que el gol de Inglaterra estaba al caer, el defensa venezolano Román Davis sorprendió con un centro-chut que se coló por el primer palo de la portería del meta Jack Porter para poner el 1-0 (min.40).

Los británicos se lanzaron al ataque y comenzaron a dejar huecos atrás. La Vinotinto amenazó a la contra y se encontró con el 2-0 gracias a un disparo por la escuadra desde fuera del área de Dioner Fuentes (min.45).

Con una considerable ventaja al descanso, Venezuela trató de defender su portería y seguir confiando en Vázquez para abortar cualquier amago de remontada. Los ingleses, por su parte, se desesperaban cada vez más y dejaban la puerta abierta a que el equipo sudamericano pudiese contragolpear.

¡Venezuela tuvo su debut soñado ante Inglaterra! 🤩#U17WC pic.twitter.com/aZbmKaRhPK — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 4, 2025

Ya en el tiempo añadido, la Vinotinto puso el broche de oro a su debut en el torneo con el 3-0 final, obra de Eider Barrios, que aprovechó un mal despeje de Porter, para sumar su primera victoria ante el rival más fuerte del grupo E.

Este resultado es, indudablemente, una de las principales sorpresas del Mundial Sub-17, que desde ya cataloga a los sudamericanos como uno de los principales candidatos a ir en busca del título.

El próximo partido de Venezuela en el Mundial Sub-17 será el viernes 7 de noviembre, a las 830 a.m. (hora colombiana), frente a Egipto.