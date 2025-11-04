Síguenos en::
Gol Caracol  / Venezuela dio el 'batacazo' en el Mundial Sub-17; goleada 3-0 contra Inglaterra

Venezuela dio el 'batacazo' en el Mundial Sub-17; goleada 3-0 contra Inglaterra

El cuadro 'vinotinto' dio la sorpresa y, goleando, inició con pie derecho su participación en la Copa del Mundo Sub-17 frente a un cuadro inglés que fue ampliamente superado.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
Acción de juego en el duelo entre Venezuela vs Inglaterra, por el Mundial Sub-17.
Acción de juego en el duelo entre Venezuela vs Inglaterra, por el Mundial Sub-17.
Foto: Getty Images.

