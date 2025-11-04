Jhon Jáder Duran volvió a hablar y les cobró a sus críticos: “No les había respondido”

Jhon Jáder Durán fue el gran salvador del Fenerbahce contra el Besiktas en el clásico de la fecha 11 en la Liga de Turquía, duelo en el que le dio el triunfo 2-3 de visitante a su equipo con anotación en el minuto 82, cuando el marcador iba 2-2.

El ‘cafetero’, que entró al terreno de juego en el minuto 66, marcó luego de 3 meses, pues su último grito había sido el 12 de agosto contra el Feyenoord de Países Bajos en una de las fases previas de Champions League.

Luego, el 27 del mismo mes, sufrió una lesión de la que no hubo parte oficial y de la que retornó a las canchas el pasado 23 de septiembre. Por ello, había estado alejado de los medios de comunicación y no se había hecho notar.

Sin embargo, con su nueva anotación también volvió su protagonismo acompañado de particulares declaraciones a modo de cuenta de cobro con destinatarios directos.



Taponzo de Jhon Jáder Durán a críticos tras gol con Fenerbahce

El actante ‘cafetero’ se soltó con sus palabras en entrevista con Fenerbahce TV, en donde inicialmente dijo estar comprometido con su club, ya que se especulaba con su salida anticipada hacía Al Nassr, de Arabia Saudita, escuadra que lo prestó al elenco turco: "Tengo muchas ganas de alcanzar mi mejor forma lo antes posible y ayudar a mi equipo".

Y agregó que está plenamente recuperado: “Fue un proceso largo, pero fue bueno. Tuve que trabajar muy duro para volver”.

Posteriormente, se acordó de aquellos que lo suelen criticar, a los que les dio a entender que no ha querido caer en el contrapunteo.

“Es más lo que se habla que lo que pasa, pero estoy acostumbrado a que se hable más de lo que es y a que se hagan especulaciones que no son”, apuntó en principio.

“Siempre trato de estar lejos de esos temas. no he respondido a cosas malas. Lo que se hable no me incumbe a mí. Intento estar siempre tranquilo y enfocado en lo que necesito”, complementó.

En video, las palabras de Durán (minuto 2:20):

Por último, lanzó guiños al nuevo presidente del conjunto amarillo de Estambul: “Él estuvo ahí para mí y me ayudó durante todo el proceso. Siempre habló conmigo y me acompañó a superarlo lo antes posible”.

Ahora, el futbolista de 21 años de edad se alista con sus compañeros para visitar al Viktoria Plzen de República Checa en cumplimiento de la cuarta jornada de la Europa League.