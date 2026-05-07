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Gol Caracol  / Shakira presentó la canción oficial para el Mundial 2026; 'Dai Dai' es el himno elegido

Shakira presentó la canción oficial para el Mundial 2026; 'Dai Dai' es el himno elegido

A través de sus redes sociales, Shakira dio a conocer la canción oficial para el Mundial 2026. La artista barranquillera vuelve a entonar un 'single' para un Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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Shakira presentó la canción oficial del Mundial 2026.
Shakira presentó la canción oficial del Mundial 2026.
Foto: AFP

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