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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Una noticia que alivia a Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia; se la dieron desde River Plate

Una noticia que alivia a Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia; se la dieron desde River Plate

Las novedades se presentan en la antesala de un importante compromiso de River Plate a nivel internacional. ¡Entérese acá de todos los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de may, 2026
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River Plate juega este jueves en la Copa Sudamericana.
River Plate juega este jueves en la Copa Sudamericana.
Foto: Getty Imágenes

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