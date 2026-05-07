Una noticia que alivia a Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia; se la dieron desde River Plate

River Plate tendrá este jueves 7 de mayo acción en la Copa Sudamericana, visitando el país vecino de Venezuela para enfrentar a Carabobo. Será un duelo donde los dirigidos por Eduardo 'Chacho' Coudet podrían irse en ventaja con respecto a la cima del grupo en caso de una victoria, pero antes de que ruede el balón, hubo noticias positivas con Kevin Castaño; mismas que alivian a Néstor Lorenzo y las toldas de la Selección Colombia.

¿Qué pasó? La razón es que el volante antioqueño volvió a ser incluido en una convocatoria del 'millonario', tras haber sido relegado en los últimos partidos. Castaño tendría la oportunidad de recuperar su lugar en la titular para el juego del certamen de la Conmebol, que se efectuará en el campo de juego del Polideportivo Misael Delgado y tiene como horario de inicio para Colombia de las 7:30 de la noche.

Kevin Castaño, jugador colombiano de River Plate Foto: X/ @RiverPlate

Igualmente, el colombiano deberá aprovechar que piezas claves en el esquema de Coudet como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Tomás Galván no viajaron a tierras venezolanas. Sin duda que este cotejo se presta como una oportunidad única para el futbolista con proceso en la Selección Colombia y que se perfila como uno de los 26 convocados de la 'tricolor' para el Mundial 2026.



Hay que precisar que el exKrasnodar no estuvo en los citados por River Plate para el clásico contra Boca Junior ni tampoco frente a Atlético Tucumán. Castaño iría de titular, según la última práctica de la 'banda cruzada'. De otro lado, Juan Fernando Quintero también fue incluido en la lista de viajeros.

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"Luego del entrenamiento matutino del miércoles, la posible formación cuenta con Santiago Beltrán en el arco; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Matías Viña conformando la defensa; el mediocampo estaría ocupado por Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Maximiliano Meza; mientras que en la delantera aparecen las dudas: Facundo Colidio tendría un lugar asegurado y las otras dos posiciones se la debaten Ian Subiabre y Kendry Páez por un lado, y Maximiliano Salas y Joaquín Freitas por el otro", escribieron en la página web de 'TyC Sports'.



Los convocados de River Plate para el juego copero:

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar este jueves a Carabobo en Venezuela ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/ZATRHmcb9f — River Plate (@RiverPlate) May 6, 2026