Gol Caracol  / Vinícius, espectador de lujo de Richard Ríos y Benfica, en Portugal; el astro dijo presente

Vinícius, espectador de lujo de Richard Ríos y Benfica, en Portugal; el astro dijo presente

El atacante del Real Madrid, Vinícius, estuvo en territorio luso en las tribunas del estadio del Alverca FC, el club en el que es uno de los propietarios.

Richard Ríos Benfica y Vinícius
Richard Ríos Benfica y Vinícius - Fotos:
AFP y Liga Portugal
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 31, 2025 03:21 p. m.