Compañero de Johan Mojica, indignado por no jugar contra Real Madrid; "nunca esperes nada de nadie"

El futbolista del Mallorca, Dani Rodríguez, mostró su malestar a través de una publicación de redes sociales tras quedarse sin jugar en la visita del equipo al Santiago Bernabéu, a donde viajó su familia para verle enfrentarse al Real Madrid. Hay que indicar que en elenco mallorquín milita el latera colombiano, Johan Mojica y quien ingresó al minuto 78.

Dani vivió el encuentro desde el banquillo a pesar de saltar a calentar durante un tramo, pero finalmente no fue de los elegidos por el técnico bermellón Jagoba Arrasate, a diferencia de jugadores como el recién llegado Jan Virgili.

“Viaje con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia”, señala uno de los capitanes del Mallorca.

Arda Güler (15) marcó uno de los goles del Real Madrid contra Mallorca por la Liga de España. AFP

Pero ahí no paró el desahogo del colega de Johan Mojica en el Mallorca en sus redes sociales: “No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños aunque te pongan piedras por el camino, siempre cree en ti. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas saben doblemente mejor”, añade en su mensaje.

Publicidad

El ‘Tigre de Betanzos’ ha perdido protagonismo en el inicio de la temporada 25/26 al disputar en total 68 minutos ante Barcelona y Celta de Vigo, en ambos casos partiendo como suplente después de haber sido titular en 26 partidos del curso anterior.



Así se presentó el partido en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid selló el pleno de victorias tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

El delantero kosovar Vedat Muriqi (18) adelantó al conjunto balear, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

Publicidad

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.